Израелската армия съобщи, че е убила двама предполагаеми членове на „Хамас“, работили като охранители в клиника на „Лекари без граници“ в град Газа. Ударът е извършен в петък вечерта, 27 ноември.

Военните идентифицираха двамата като Ахмед Сафиан Мохамед Али Абу Хасира и Маад Юсеф Алисбах. Според армията Алисбах е бил командир на артилерийска клетка в военното крило на „Хамас“. Израелските сили твърдят още, че двамата са планирали атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни и са участвали във възстановяването на военните способности на въоръжени групировки в Ивицата Газа.

Израелската армия заяви, че не е атакувала болница и че при удара не е била повредена медицинска инфраструктура. По думите ѝ са използвани прецизни боеприпаси и е извършено въздушно наблюдение, за да се ограничат рисковете за цивилни.

„Лекари без граници“: Това е пряк удар срещу наша клиника

„Лекари без граници“ потвърди смъртта на двамата мъже, но ги определи като свои служители, работещи като охранители. Организацията заяви, че е „шокирана и възмутена“ от случилото се.

„Това е пряк удар срещу „Лекари без граници“, който увеличава до 17 броя на нашите колеги, убити в Ивицата Газа“, заяви организацията.

Хуманитарната организация посочи, че клиниката е била ясно обозначена с нейни логотипи и че местоположението ѝ е било съобщено на израелската армия. „Лекари без граници“ поиска отговорност за удара. Организацията не коментира публично конкретните израелски твърдения за връзки на двамата мъже с „Хамас“.

Асошиейтед прес съобщи, позовавайки се на болница „Шифа“, че двамата са били убити близо до клиника на „Лекари без граници“. Самата организация по-късно заяви, че е била поразена нейна клиника. Израелската армия отрече да е атакувала болница. Няма независимо потвърждение на израелските обвинения срещу двамата загинали.

Случаят е част от по-широк спор

Случаят се развива на фона на продължаващ спор между Израел и „Лекари без граници“ за работата на организацията в Газа. През януари Израел отмени разрешенията за работа на повече от десет международни организации, сред които и „Лекари без граници“, след като те не завършиха задължителна регистрация. Израелски представители заявиха, че проверките са установили участие на служители на хуманитарни организации във въоръжени дейности. „Лекари без граници“ отхвърли подхода и предупреди, че изискванията застрашават медицинската помощ в Газа и на Западния бряг.

Асошиейтед прес съобщава, че след прекратяването на огъня през октомври 2025 г. израелски удари са причинили смъртта на повече от 1700 палестинци в Газа според здравното министерство на територията. Данните не разделят цивилните от бойците, а агенцията отбелязва, че твърденията за отделните удари не могат да бъдат независимо проверени.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, ynetnews.com