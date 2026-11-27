Синът на лидера на „Хамас“ Халил ал Хая – Изедин ал Хая, е оцелял при израелски въздушен удар по жилищен апартамент, съобщи високопоставеният представител на движението Басем Наим.

„Изедин ал Хая и семейството му оцеляха при въздушния удар“, заяви Наим. По думите му няколко души, сред които снаха на Халил ал Хая, са били ранени. Няма данни за загинали, съобщиха източници от „Хамас“. Израелските въоръжени сили не са коментирали информацията.

Синът е последният жив наследник на лидера

Изедин ал Хая е роден през 1997 г. и според Наим е единственият останал жив син на лидера на „Хамас“. Четирима от братята му са били убити от израелските сили. При същия удар е оцеляло и семейството на един от загиналите синове на Халил ал Хая.

Изедин е брат близнак на Хамам Халил ал Хая, който е бил убит през 2025 г. при израелски въздушен удар срещу ръководители на „Хамас“ в Катар. Самият Халил ал Хая е оцелял при нападението. През юли 2026 г. той беше определен за лидер на движението.

„Хамас“ обвини Израел, че подкопава примирието

В изявление „Хамас“ посочи, че мишена на удара е бил жилищен апартамент, и свърза нападението със заплахи на израелския министър на отбраната Израел Кац към движението, Халил ал Хая и палестинците.

Палестинското движение обвини Израел, че се стреми да подкопае споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа от 2025 г., и заяви, че Израел носи пълна отговорност за последиците от продължаващите атаки. Израелската страна не е потвърдила целта на удара и не е представила своя версия за случилото се.

Новият удар идва след атаки с най-малко 10 жертви

Ден преди нападението Халил ал Хая предупреди за възможни ответни действия, след като при израелски атаки в Газа са загинали най-малко 10 души.

Associated Press съобщи, че на 26 ноември израелски удари и стрелба са убили 10 палестинци в различни части на Газа, по данни на болнични служители. Според агенцията почти ежедневни израелски обстрели и въздушни удари са продължили повече от година след споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“.

Източници: bta.bg, sa.marketscreener.com, apnews.com