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Вучич: Срамота е да ме викат като свидетел по дело за пране на пари

Вучич: Срамота е да ме викат като свидетел по дело за пране на пари

11 Ноември, 2026 23:00 595 7

  • александър вучич-
  • дарко шарич-
  • пране на пари-
  • сърбия-
  • съдебно дело

Бившият сръбски президент ще бъде разпитан по процеса срещу Дарко Шарич за предполагаемо изпиране на 20 милиона евро. Вучич отрича да е използвал „Скай“ и да е участвал в престъпление

Вучич: Срамота е да ме викат като свидетел по дело за пране на пари - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на Сърбия Александър Вучич ще бъде призован като свидетел по делото срещу Дарко Шарич за предполагаемо пране на най-малко 20 милиона евро. Решението е съобщено от председателя на съдебния състав Владaн Иванкович от Специалното отделение на Висшия съд в Белград.

По същия процес ще бъде разпитан и Марко Парезанович, служител на сръбската Агенция за сигурност и разузнаване. На Шарич и останалите обвиняеми се гледа дело за средства, които според обвинението са придобити от трафик на наркотици.

„Срамота е за държавата да прави такива неща“, заявява Вучич, цитиран от сръбската медия 021. Той казва, че вече е получил информация, че ще бъде призован като свидетел, и отрича да е участвал в каквото и да е или да е оказвал натиск върху Шарич за размера на наказанието му.

„Никога не съм бил на телефон със „Скай“, никога в нищо не съм участвал“, заявява Вучич. Той допълва, че срещу него „не могат да направят нищо“, защото знае, че говори истината.

Делото продължава повече от 15 години

Процесът е образуван по обвинителен акт от 2010 г. През 2020 г. Шарич е осъден на първа инстанция на девет години затвор. Две години по-късно Апелативният съд отменя присъдата и разпорежда ново разглеждане, като посочва, че решението е неясно и противоречиво.

Призоваването на Вучич и Парезанович като свидетели не означава, че двамата са обвиняеми по делото. Съдия Владaн Иванкович заявява, че разпитът им не е насочен срещу конкретен човек, а е необходим „в интерес на държавата“.

Спор около съобщенията в „Скай“

Решението на съда идва след публикации на разследващи медии за съобщения от криптираното приложение „Скай“. КРИК и „Радар“ съобщават, че в комуникацията са използвани прякори, които авторите свързват с Вучич и Парезанович. КРИК уточнява, че полицията и прокуратурата не са установили официално кой стои зад споменавания прякор „Оскар“.

Вучич отхвърля връзката с тази комуникация, а Парезанович също е заявявал, че не е притежавал телефон със „Скай“ и не е поддържал контакти с групата на Шарич. Предстои съдът да определи кога двамата свидетели ще бъдат разпитани.

Източници: 021.rs, vreme.com, krik.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамота е за пране на пари да го викат

    4 2 Отговор
    Той краде, не пере.

    23:02 11.11.2026

  • 2 Радю

    3 2 Отговор
    Срамота е мен да ме извикат за боташ

    23:02 11.11.2026

  • 3 Бай Ставри съм, от южното крило

    2 0 Отговор
    Пазя ти мястото. Първата година е трудно, после се свиква.

    23:06 11.11.2026

  • 4 Овчар

    0 1 Отговор
    Сърбия ще влезе в ЕС след като бъде ограбена..

    Коментиран от #7

    23:11 11.11.2026

  • 5 Срамота е, че още не са го тикнали в

    3 0 Отговор
    панделата на топло тоя диктатор и мошенник, колко милиарда народни пари окраде и той

    23:12 11.11.2026

  • 6 Вучата

    1 0 Отговор
    Срам не срам ама кинтите не миришат

    23:12 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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