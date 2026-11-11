Вучич: Срамота е да ме викат като свидетел по дело за пране на пари

Бившият президент на Сърбия Александър Вучич ще бъде призован като свидетел по делото срещу Дарко Шарич за предполагаемо пране на най-малко 20 милиона евро. Решението е съобщено от председателя на съдебния състав Владaн Иванкович от Специалното отделение на Висшия съд в Белград.

По същия процес ще бъде разпитан и Марко Парезанович, служител на сръбската Агенция за сигурност и разузнаване. На Шарич и останалите обвиняеми се гледа дело за средства, които според обвинението са придобити от трафик на наркотици.

„Срамота е за държавата да прави такива неща“, заявява Вучич, цитиран от сръбската медия 021. Той казва, че вече е получил информация, че ще бъде призован като свидетел, и отрича да е участвал в каквото и да е или да е оказвал натиск върху Шарич за размера на наказанието му.

„Никога не съм бил на телефон със „Скай“, никога в нищо не съм участвал“, заявява Вучич. Той допълва, че срещу него „не могат да направят нищо“, защото знае, че говори истината.

Делото продължава повече от 15 години

Процесът е образуван по обвинителен акт от 2010 г. През 2020 г. Шарич е осъден на първа инстанция на девет години затвор. Две години по-късно Апелативният съд отменя присъдата и разпорежда ново разглеждане, като посочва, че решението е неясно и противоречиво.

Призоваването на Вучич и Парезанович като свидетели не означава, че двамата са обвиняеми по делото. Съдия Владaн Иванкович заявява, че разпитът им не е насочен срещу конкретен човек, а е необходим „в интерес на държавата“.

Спор около съобщенията в „Скай“

Решението на съда идва след публикации на разследващи медии за съобщения от криптираното приложение „Скай“. КРИК и „Радар“ съобщават, че в комуникацията са използвани прякори, които авторите свързват с Вучич и Парезанович. КРИК уточнява, че полицията и прокуратурата не са установили официално кой стои зад споменавания прякор „Оскар“.

Вучич отхвърля връзката с тази комуникация, а Парезанович също е заявявал, че не е притежавал телефон със „Скай“ и не е поддържал контакти с групата на Шарич. Предстои съдът да определи кога двамата свидетели ще бъдат разпитани.

Източници: 021.rs, vreme.com, krik.rs