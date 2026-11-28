Зимната обстановка в Сърбия се влошава, а снеговалежите вече създават проблеми и в България. Meteo Balkans публикува кадри от заснежена магистрала в Сърбия и предупреди, че подобна ситуация скоро може да се развие и у нас.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология потвърждава очаквано рязко застудяване. Североизточният вятър се усилва, с него нахлува студен въздух, а в Северна България и по високите западни полета дъждът преминава в сняг. Очакват се снежна покривка, намалена видимост и усложнена пътна обстановка.

„Ще има виелици и навявания“, предупреждава НИМХ.

Официалното предупреждение на НИМХ е за червен код в шест области и оранжев код в 22 области за значителни валежи и силен вятър. В Предбалкана се очаква снежната покривка да надхвърли 30 сантиметра. За следващия ден институтът прогнозира значителни снеговалежи в Предбалкана и планинските райони.

Какво се очаква в Сърбия

В Сърбия валежите в западните и югозападните райони преминават в сняг, като снеговалежи се очакват и в по-ниските места. В планинските райони се прогнозира образуване на снежна покривка, а през нощта срещу 29 ноември са възможни виелици и снежни навявания.

Сръбските „Пътища“ призоваха водачите да съобразят скоростта с условията, да използват зимни гуми и да не тръгват без необходимото оборудване. В България най-сериозно засегнати се очаква да бъдат северните райони, високите полета, Предбалканът и планинските проходи.