Приднестровието губи основните си приходи: икономическата криза се задълбочава

Непризнатото Приднестровие губи двата основни източника, които дълги години са осигурявали приходи за местната администрация – руския газ и продажбата на електроенергия. Това заяви политологът Виталий Андриевски в ефира на телевизия „Фрийдом“.
По думите му първата схема се е основавала на доставки на руски газ, за които местната власт не е плащала пряко. Стойността е била начислявана от „Газпром“ на Молдова, а газът е продължавал да постъпва в Приднестровието.„Те не са раздавали този газ безплатно. Продавали са го на предприятията и на хората, произвеждали са от него топлина и всички тези пари са оставали при тях. Това е била огромна част от бюджета им“, заяви Андриевски.
Газът е използван за отопление, за промишлеността и за производството на електроенергия. Така местната администрация е получавала плащания от домакинствата и бизнеса, без да поема пълната стойност на внесеното гориво.
Електроцентралата в Днестровск губи пазар
Вторият голям източник на приходи е била електроенергията, произвеждана от Молдавската държавна районна електроцентрала в Днестровск. Част от произведената електроенергия е продавана на десния бряг на Молдова, което е носело допълнителни средства на непризнатия регион.
„Втората много голяма част от бюджета им беше електроенергията, произведена от същия този газ и продавана на нас. Отново парите оставаха при тях. Фактически бюджетът им вече не съществува – тези два основни източника на приходи просто прекъснаха“, каза политологът.
Промяната е свързана с усилията на Кишинев да намали зависимостта си от енергията, произвеждана в Приднестровието. Молдова развива връзките си с Румъния и европейския електроенергиен пазар, което разширява възможностите за внос извън региона.
Кишинев подготвя газови резерви
Молдовското Министерство на енергетиката предвиди 135,9 млн. куб. м газови резерви за снабдяването на Приднестровието през отоплителния сезон 2026–2027 г. В плана е заложено и въвеждането в търговска експлоатация на електропровода Вулканещи–Кишинев с напрежение 400 киловолта, който трябва да увеличи капацитета за обмен на електроенергия с Румъния.
Според Андриевски новата ситуация засилва икономическата зависимост на Приднестровието от Кишинев. Той твърди, че местните власти вече търсят варианти за помощ от Молдова, тъй като средствата в бюджета са ограничени.
Политологът свързва икономическите трудности и с промяна в настроенията на жителите на левия бряг на Днестър. По думите му все повече хора сравняват доходите и условията си на живот с тези в останалата част на Молдова. В същото време той определя политическата позиция на приднестровското ръководство и подкрепата му от Кремъл като основна пречка пред реинтеграцията.
Източници: uatv.ua, energie.gov.md, interfax.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
Коментиран от #16
07:10 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фен
Коментиран от #10
07:11 12.11.2026
4 зИленски
07:13 12.11.2026
5 Гориил
07:14 12.11.2026
6 🇺🇦🇧🇬
07:14 12.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РУМЪНСКИЯ ПАСПОРТ
07:21 12.11.2026
9 СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОДЕСА
Коментиран от #18
07:22 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ами трябваше да е тридневна
И потъна дълбоко под земята
07:24 12.11.2026
12 Приднестровието се връща при Молдова
Путин и тук губи.
Коментиран от #17
07:27 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Т Живков
Коментиран от #15
07:28 12.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 нормално
До коментар #1 от "Така е":за да си приятел е трудно, трвбва първо да си човек..да имаш характер
07:35 12.11.2026
17 Рублевка
До коментар #12 от "Приднестровието се връща при Молдова":Какво печели България от цялата тая работа? И защо мислите, че Путин губи нещо? Нито Приднестровието, нито Москва са негова частна собственост.
07:38 12.11.2026
18 Рублевка
До коментар #9 от "СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОДЕСА":Старата мома Санду е молдовския Кирил Петков. Тя е с румънско гражданство и чувал лъжи.
07:43 12.11.2026
19 Гориил
07:43 12.11.2026