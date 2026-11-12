Приднестровието губи основните си приходи: икономическата криза се задълбочава

Непризнатото Приднестровие губи двата основни източника, които дълги години са осигурявали приходи за местната администрация – руския газ и продажбата на електроенергия. Това заяви политологът Виталий Андриевски в ефира на телевизия „Фрийдом“.

По думите му първата схема се е основавала на доставки на руски газ, за които местната власт не е плащала пряко. Стойността е била начислявана от „Газпром“ на Молдова, а газът е продължавал да постъпва в Приднестровието.

„Те не са раздавали този газ безплатно. Продавали са го на предприятията и на хората, произвеждали са от него топлина и всички тези пари са оставали при тях. Това е била огромна част от бюджета им“, заяви Андриевски.

Газът е използван за отопление, за промишлеността и за производството на електроенергия. Така местната администрация е получавала плащания от домакинствата и бизнеса, без да поема пълната стойност на внесеното гориво.

Електроцентралата в Днестровск губи пазар

Вторият голям източник на приходи е била електроенергията, произвеждана от Молдавската държавна районна електроцентрала в Днестровск. Част от произведената електроенергия е продавана на десния бряг на Молдова, което е носело допълнителни средства на непризнатия регион.

„Втората много голяма част от бюджета им беше електроенергията, произведена от същия този газ и продавана на нас. Отново парите оставаха при тях. Фактически бюджетът им вече не съществува – тези два основни източника на приходи просто прекъснаха“, каза политологът.

Промяната е свързана с усилията на Кишинев да намали зависимостта си от енергията, произвеждана в Приднестровието. Молдова развива връзките си с Румъния и европейския електроенергиен пазар, което разширява възможностите за внос извън региона.

Кишинев подготвя газови резерви

Молдовското Министерство на енергетиката предвиди 135,9 млн. куб. м газови резерви за снабдяването на Приднестровието през отоплителния сезон 2026–2027 г. В плана е заложено и въвеждането в търговска експлоатация на електропровода Вулканещи–Кишинев с напрежение 400 киловолта, който трябва да увеличи капацитета за обмен на електроенергия с Румъния.

Според Андриевски новата ситуация засилва икономическата зависимост на Приднестровието от Кишинев. Той твърди, че местните власти вече търсят варианти за помощ от Молдова, тъй като средствата в бюджета са ограничени.

Политологът свързва икономическите трудности и с промяна в настроенията на жителите на левия бряг на Днестър. По думите му все повече хора сравняват доходите и условията си на живот с тези в останалата част на Молдова. В същото време той определя политическата позиция на приднестровското ръководство и подкрепата му от Кремъл като основна пречка пред реинтеграцията.

Източници: uatv.ua, energie.gov.md, interfax.com