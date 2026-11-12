Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Приднестровието губи основните си приходи: икономическата криза се задълбочава

Приднестровието губи основните си приходи: икономическата криза се задълбочава

12 Ноември, 2026 07:08 1 166 19

  • приднестровие-
  • молдова-
  • руски газ-
  • електроенергия-
  • икономика

Регионът е изправен пред последиците от спирането на стария модел с руския газ и продажбата на електроенергия. Кишинев подготвя резерви за снабдяването му през зимата

Приднестровието губи основните си приходи: икономическата криза се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непризнатото Приднестровие губи двата основни източника, които дълги години са осигурявали приходи за местната администрация – руския газ и продажбата на електроенергия. Това заяви политологът Виталий Андриевски в ефира на телевизия „Фрийдом“.

По думите му първата схема се е основавала на доставки на руски газ, за които местната власт не е плащала пряко. Стойността е била начислявана от „Газпром“ на Молдова, а газът е продължавал да постъпва в Приднестровието.

„Те не са раздавали този газ безплатно. Продавали са го на предприятията и на хората, произвеждали са от него топлина и всички тези пари са оставали при тях. Това е била огромна част от бюджета им“, заяви Андриевски.

Газът е използван за отопление, за промишлеността и за производството на електроенергия. Така местната администрация е получавала плащания от домакинствата и бизнеса, без да поема пълната стойност на внесеното гориво.

Електроцентралата в Днестровск губи пазар

Вторият голям източник на приходи е била електроенергията, произвеждана от Молдавската държавна районна електроцентрала в Днестровск. Част от произведената електроенергия е продавана на десния бряг на Молдова, което е носело допълнителни средства на непризнатия регион.

„Втората много голяма част от бюджета им беше електроенергията, произведена от същия този газ и продавана на нас. Отново парите оставаха при тях. Фактически бюджетът им вече не съществува – тези два основни източника на приходи просто прекъснаха“, каза политологът.

Промяната е свързана с усилията на Кишинев да намали зависимостта си от енергията, произвеждана в Приднестровието. Молдова развива връзките си с Румъния и европейския електроенергиен пазар, което разширява възможностите за внос извън региона.

Кишинев подготвя газови резерви

Молдовското Министерство на енергетиката предвиди 135,9 млн. куб. м газови резерви за снабдяването на Приднестровието през отоплителния сезон 2026–2027 г. В плана е заложено и въвеждането в търговска експлоатация на електропровода Вулканещи–Кишинев с напрежение 400 киловолта, който трябва да увеличи капацитета за обмен на електроенергия с Румъния.

Според Андриевски новата ситуация засилва икономическата зависимост на Приднестровието от Кишинев. Той твърди, че местните власти вече търсят варианти за помощ от Молдова, тъй като средствата в бюджета са ограничени.

Политологът свързва икономическите трудности и с промяна в настроенията на жителите на левия бряг на Днестър. По думите му все повече хора сравняват доходите и условията си на живот с тези в останалата част на Молдова. В същото време той определя политическата позиция на приднестровското ръководство и подкрепата му от Кремъл като основна пречка пред реинтеграцията.

Източници: uatv.ua, energie.gov.md, interfax.com


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    7 17 Отговор
    Който е "приятел" на русия така се получава.

    Коментиран от #16

    07:10 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    19 6 Отговор
    Либералната Секта спешно се нуждае от разкриването на нов фронт срещу Русия. Приднестровието за това го готвят. Следват Молдова и Румъния. Мило и драго биха дали и нас да включат, ама тук вече няма кой да им скача по свирката. Дори зеленият чорап се усети, и даде заден.

    Коментиран от #10

    07:11 12.11.2026

  • 4 зИленски

    15 3 Отговор
    М а р а пак от рано започва с пропагандата

    07:13 12.11.2026

  • 5 Гориил

    10 6 Отговор
    Русия ще намери инструменти за влияние и лостове за натиск върху Кишинев.

    07:14 12.11.2026

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    7 15 Отговор
    Всички бягат от топлата прегръдка на дядо влад,само бг кoпейките вярват,че ще ги направи богати и щастливи...

    07:14 12.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РУМЪНСКИЯ ПАСПОРТ

    9 4 Отговор
    Няма да помогне на Мая Санду.

    07:21 12.11.2026

  • 9 СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОДЕСА

    9 5 Отговор
    Ще трябва да се освободи и Приднестровието.

    Коментиран от #18

    07:22 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами трябваше да е тридневна

    3 5 Отговор
    Каза Путин
    И потъна дълбоко под земята

    07:24 12.11.2026

  • 12 Приднестровието се връща при Молдова

    5 5 Отговор
    А Молдова при Румъния.
    Путин и тук губи.

    Коментиран от #17

    07:27 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Т Живков

    4 6 Отговор
    Да влизат от едната страна молдовците а от другата украинците и да приключва тоя московски опит за държава

    Коментиран от #15

    07:28 12.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    за да си приятел е трудно, трвбва първо да си човек..да имаш характер

    07:35 12.11.2026

  • 17 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Приднестровието се връща при Молдова":

    Какво печели България от цялата тая работа? И защо мислите, че Путин губи нещо? Нито Приднестровието, нито Москва са негова частна собственост.

    07:38 12.11.2026

  • 18 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОДЕСА":

    Старата мома Санду е молдовския Кирил Петков. Тя е с румънско гражданство и чувал лъжи.

    07:43 12.11.2026

  • 19 Гориил

    4 0 Отговор
    Най-налудничавият начин да разсмееш Русия е да се опиташ да я заплашиш в Приднестровието.

    07:43 12.11.2026