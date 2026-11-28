Турската държавна компания "Боташ" и руският газов гигант „Газпром“ са удължили с три години договора за доставки на природен газ. Споразумението е подписано на 27 ноември, като запазва досегашните обеми и условия на доставките, съобщи BloombergHT.

Решението беше обявено от руския вицепремиер Александър Новак. По думите му отделно е подписан договор между „Новатек“ и турска компания за доставки на втечнен природен газ.

„Доставките ще започнат на 1 януари 2027 г. В момента обемите са малки, но не се изключва увеличаването им“, каза Новак.

Така Турция ще продължи да получава руски газ както по тръбопроводи, така и под формата на втечнен природен газ. Новото споразумение с „Газпром“ идва след период, в който предишните договори бяха удължени само за една година.

Доставките минават през „Син поток“ и „Турски поток“

По данни на специализираното издание Upstream договорите на "Боташ" с „Газпром“ са свързани с доставки по газопроводите „Син поток“ и „Турски поток“. Максималните количества, посочени за двата маршрута, са съответно 16 милиарда кубични метра и 5,75 милиарда кубични метра годишно.

Новак съобщи още, че от началото на годината Русия е доставила на Турция над 20 милиона тона петролни продукти, като значителна част от тях е дизелово гориво. Той не посочи каква е стойността на тези доставки.

Спорът за руския газ продължава

Удължаването на договора съвпада с европейския натиск за намаляване на зависимостта от руски енергийни доставки. Полският министър на енергетиката Милош Мотика предупреди, че връщането към руски газ би увеличило уязвимостта на Европа и би засилило позициите на Кремъл.

В същото време Турция поддържа многокомпонентна система за внос на газ, която включва тръбопроводни доставки от Русия и Иран, както и втечнен газ. На 27 ноември BOTAŞ и иранската Национална газова компания също са удължили двустранното споразумение до 2032 г., съобщи BloombergHT.

Първите доставки на руски втечнен газ по новия договор с „Новатек“ са планирани за 1 януари 2027 г. Засега няма посочени конкретни годишни количества или финансови параметри на споразумението.

Източници: pravda.com.ua, bloomberght.com, upstreamonline.com