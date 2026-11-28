Президентът на Молдова Мая Санду отправи публична покана към бившия ръководител на Европейската прокуратура Лаура Кодруца Кьовеши да работи в страната. Тя заяви, че молдовските прокурори могат да почерпят от опита на румънската юристка, но уточни, че не е обсъждана конкретна длъжност.

„От свое име я моля да дойде, защото имаме нужда от нея“, каза Мая Санду в интервю за Jurnal TV. По думите ѝ тя не знае дали Кьовеши би проявила интерес към работа в Молдова след ръководенето на Европейската прокуратура.

Няма свободен пост на главен прокурор

Изявлението беше направено на фона на спекулации, че Кьовеши може да заеме поста главен прокурор на Молдова. Санду обаче подчерта, че длъжността вече е заета и в момента няма обявен конкурс за нея.

„Постът на главен прокурор е зает. В момента в Кишинев няма обявен конкурс за главен прокурор“, заяви президентът.

Санду каза още, че не е отправяла официална лична покана към Кьовеши и не е обсъждала с никого конкретен пост за нея. По думите ѝ двете са разговаряли за проблемите пред съдебната система в Молдова, а тя е търсила съветите на Кьовеши за бъдещите стъпки.

Смяната начело на Европейската прокуратура

Публичното послание към Кьовеши дойде непосредствено след официалната смяна на ръководството на Европейската прокуратура. Андрес Ритер положи клетва като европейски главен прокурор на 26 ноември в Люксембург. Заедно с него клетва положиха и шестима новоназначени европейски прокурори от Белгия, Чехия, Франция, Германия, Малта и Словения.

Ритер беше назначен през март 2026 г., а мандатът му започна на 1 ноември. Той наследи Кьовеши, която беше първият ръководител на институцията и положи клетва на 28 септември 2020 г. при официалното откриване на Европейската прокуратура.

Европейската прокуратура е независим орган на Европейския съюз, който разследва, преследва и внася в съда дела за престъпления срещу финансовите интереси на блока. Засега няма обявено назначение, официална кандидатура или конкретна процедура, свързана с евентуалното присъединяване на Кьовеши към молдовската съдебна система.

Източници: stirileprotv.ro