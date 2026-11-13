Идея за край на партийната субсидия разпали спор в Сърбия

Предложение за премахване на партийната субсидия в Сърбия предизвика остър политически спор. Идеята е на доктор Драган Милич, председател на Движението за децентрализация на Сърбия (ПОДЕС), който предлага средствата за политическите формации да бъдат насочени към лечението на тежко болни деца.

Милич твърди, че сръбските депутати получават между 6000 и 7000 евро месечно. По думите му това означава, че един народен представител носи на партията си около 100 000 евро годишно.

„И да се пренасочат тези пари от над 20 милиона евро годишно, които отиваха за политическите партии, за лечение на деца, страдащи от най-тежките заболявания, така че децата вече да не се лекуват с SMS-и. Сърбия трябва да бъде държава на гражданите, а не партийна държава“, заявява Милич.

Той призовава студентското движение да използва парламентарното си мнозинство и да премахне държавното финансиране за партиите. Според изчисленията му партията на студентите и Сръбската прогресивна партия биха получавали около 1 милион евро месечно или над 10 милиона евро годишно.

Опозицията вижда риск за политическия плурализъм

Предложението предизвика негативни реакции сред представители на опозицията. Част от тях го определиха като „смърт за политическата система“.

Лидерът на Движението на свободните граждани Павле Гърбович нарече идеята „лош популизъм“. Според него премахването на публичното финансиране би означавало, че в политиката могат да участват основно богатите или формациите, които защитават интересите на заможни групи.

„Идеята за премахване на публичното финансиране за парламентарните партии и други участници е адски популизъм. Това би означавало, че политика може да се прави само от богатите или от тези, които представляват достатъчно добре интересите на богатите“, казва Гърбович.

Той предупреждава още, че в страна с доказани авторитарни тенденции подобна промяна може да улесни установяването на еднопартийна система. По думите му държавната субсидия е един от механизмите, които дават възможност на различни политически сили да участват в обществения живот.

Обсъжда се възможен компромис

Според независими анализатори, цитирани от Blic, предложението не трябва да бъде отхвърляно автоматично. Те допускат възможност да бъде намерен балансиран модел, при който част от средствата да останат за функционирането на партиите, а друга част да се използва за дейности в обществен интерес.

Към момента идеята е политически призив, а не обявено решение за промяна на правилата за финансиране. Спорът поставя въпроса дали бюджетните средства за партиите трябва да бъдат изцяло премахнати или да бъдат преразпределени по нов начин, включително към лечение на деца с тежки заболявания.

Източници: blic.rs