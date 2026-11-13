Осем загинали и 18 ранени при срутването в Бруклин ОБОБЩЕНИЕ

Осем души са загинали, а 18 са ранени при срутването на триетажна сграда в квартал Флатбуш, Бруклин. Сред жертвите са две деца на 9 и 10 години, а четирима от пострадалите са пожарникари. Един от ранените е останал в критично състояние според последната информация на властите.

Шестима от загиналите са били извадени от развалините и обявени за мъртви на място. Други двама са починали в болница. Спасителната операция е приключила, след като е било установено, че няма повече хора в зоната на срутването.

Кои са жертвите

Полицията в Ню Йорк идентифицира загиналите като Никол Даниела Салвада Родригес, Кевин Сантяго Рейес Гонсалес, Габриел Сигуенсия, Бари Мамаду, Хосе Луис Кагуана Коскийо, Едгар Сапон, Хуан Даниел Салвада Гусман и Ндиайе Мамаду. Те са на възраст между 9 и 31 години. Сред загиналите има двама строителни работници, съобщиха градските власти.

Сградата на 1321 Flatbush Avenue е имала търговски обект на приземния етаж и жилища над него. Тя се е срутила в съседен изкоп на строителна площадка на Bedford Avenue, където по това време са се извършвали изкопни работи. При инцидента е била разрушена и част от съседна сграда.

Разследването продължава

Причината за рухването все още не е установена. Според градския комисар по строителството на обекта е имало действащо разрешение за изкопни и фундаментни работи. Одобрен е бил проект за триетажна сграда, докато плановете за девететажна смесена сграда все още не са били одобрени.

Издадена е пълна заповед за спиране на работата на съседния строителен обект. Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани разпореди проверки на около 100 строителни площадки, свързани с компаниите, участвали в проекта.

„Ако има човек или организация, които носят отговорност за случилото се, ще ги подведем под пълна отговорност“, заяви Мамдани.

Пожарната служба е предала мястото на Департамента по строителството и полицията. Предстои разследването да установи дали действия или нарушения на строителната площадка са допринесли за срутването.

Източници: apnews.com, abc7ny.com, cbsnews.com