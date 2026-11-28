Украйна почита паметта на жертвите на Гладомора – глада от 1932–1933 г., който страната признава за геноцид срещу украинския народ. Възпоменанието се провежда всяка година в четвъртата събота на ноември, а през 2026 г. датата е 28 ноември, предава БТА.

В 16:00 часа украинците са призовани да запалят свещ в памет на загиналите и да спазят общонационална минута мълчание. Възпоменателните прояви са посветени не само на Гладомора от 1932–1933 г., но и на масовите гладувания от 1921–1923 г. и 1946–1947 г.

Близо 4 милиона жертви за 22 месеца

Най-тежък е гладът от 1932–1933 г. Той е предшестван от насилствена колективизация на земеделието, отнемане на земята и стопанствата на селяните и репресии в селските райони. Според Украинския институт за национална памет сталинският режим „съзнателно използва глада като средство за подчиняване на украинските селяни“ и за унищожаване на независимите селски стопанства.

По официални украински данни близо 4 милиона души загиват в продължение на 22 месеца. Особено тежко е засегнато детското население – в много райони около две трети от учениците не се завръщат в клас през септември 1933 г.

В продължение на десетилетия темата е забранена за публично обсъждане в Съветския съюз. Изследванията на трагедията започват едва в края на 80-те години на XX век. През 2006 г. Украйна официално признава глада от 1932–1933 г. за геноцид. Към 2024 г. около 30 държави са направили това на парламентарно равнище.

И други масови гладувания оставят стотици хиляди жертви

Гладът от 1946–1947 г. настъпва в първите години след Втората световна война. Според оценки на украински демографи той причинява над 700 000 смъртни случая над обичайното за периода. Повече от една четвърт от жертвите са деца под 14-годишна възраст. Сред причините са тежката суша, следвоенните разрушения и недостигът на работна ръка в земеделието.

Паметта за Гладомора има значение и за България. През февруари 2023 г. Народното събрание призна глада от 1932–1933 г. за геноцид срещу украинския народ. Парламентарната група на „Демократична България“ заяви през ноември 2026 г., че сред жертвите са и хиляди българи в Украйна.