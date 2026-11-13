Путин обяви Константиновка за превзета, DeepState разкри какво се случва в града

Константиновка в Донецка област остава под контрола на украинските сили за отбрана, заявиха анализаторите от DeepState. По думите им ситуацията в града е изключително тежка, водят се активни боеве, а руските части се опитват да проникнат, да съберат сили и да го превземат.

„Ситуацията в града е изключително сложна, защото за него се водят активни боеве“, посочват от DeepState. Според анализаторите украинските военнослужещи отблъскват руските атаки и полагат усилия да задържат населеното място.

Руските сили се опитват и да заобиколят Константиновка, за да обкръжат украинската групировка в града. На картата на DeepState руски части са отбелязани в части от източните и югозападните покрайнини. Значителна зона е обозначена като сива, а друга част остава под контрола на украинските сили за отбрана.

Разминаване между руското твърдение и картата на DeepState

На 12 ноември Владимир Путин заяви, че Русия напълно контролира Константиновка и е готова да осигури безопасността на хуманитарна мисия в града. Руският президент каза още, че там са останали до 500 цивилни и че на руската страна ще са нужни до пет дни за разминиране на района.

Путин предложи операцията да бъде организирана по примера на мисията в Олешки. Инициативата беше представена на фона на продължаващите боеве за Константиновка, като руската версия за контрола над града се разминава с оценката на DeepState и с публикуваната от него карта.

Киев вижда военен риск в предложението

Съветникът по комуникациите на украинския президент Дмитрий Литвин допусна, че Москва може да използва хуманитарната мисия за военни цели. Той припомни, че при операцията в Олешки руските сили са вкарали техника и са извършили ротация на военнослужещи под прикритието на хуманитарна дейност.

От DeepState заявиха, че най-добрата хуманитарна мисия за Константиновка би била спирането на руските щурмови действия и на обстрела, който разрушава града. Анализаторите определиха останалите варианти като опит за използване на ситуацията в интерес на руските сили и заявиха, че на подобно предложение не трябва да се приема.

Източници: unian.net