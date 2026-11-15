Нов капан от Путин? Какво иска Русия в Константиновка.

Предложението на руския президент Владимир Путин за провеждане на хуманитарна мисия в Константиновка, Донецка област, може да преследва не толкова хуманитарни, колкото военни цели, предупреждават украински експерти. Те изтъкват, че вече се е случвало Москва да използва примирие, обявено за евакуацията на граждански лица, за да подобри позициите си на фронта.

На 12 ноември шефът на Кремъл заяви, че Константиновка била под контрола на Русия и предложи там да се проведе операция по примера на неотдавнашната евакуация на хората от Олешки, Херсонска област. По думите на Путин, в града са останали мирни жители, а за разминирането на подстъпите към него ще са нужни пет денонощия. Той предложи към мисията и този път да бъдат привлечени омбудсманите на Украйна и Русия, както и представители на международната преса.

По украински данни, за Константиновка продължават да се водят боеве. Русия съобщи за завладяването ѝ още през юли, но не представи доказателства. Анализаторите от проекта Deep State подчертават, че градът е под контрола на украинските въоръжени сили, но ситуацията в него е "изключително сложна".

Предложението на Кремъл бе прието с подозрение в офиса на украинския президент. "Имайки предвид, че те закараха техника в Олешки и проведоха ротация на военните под прикритието на хуманитарната операция, е ясно какво искат в Константиновка. Но трябва да се изяснят всички детайли", каза съветникът на президента Дмитрий Литвин.

Хуманитарно предложение като инструмент за натиск

Предложението на Путин бе направено на фона на контактите на руското ръководство с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ангажирани с преговорите за възможно прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Затова хуманитарната инициатива може и да е част от по-широка политическа игра на Кремъл, казват пред ДВ експерти. Москва демонстрира готовност за договорености, представяйки същевременно своя версия за случващото се на фронта.

Украинският експерт по сигурността Александър Коваленко обръща внимание на противоречието в изказванията на руския президент. Ако руската армия наистина контролира Константиновка, както твърди Путин, не е ясно защо не може самостоятелно да организира евакуацията на мирните жители. "Ако те наистина изцяло контролират града, нека провеждат съответната хуманитарна операция."

Според Коваленко, твърдението за контрола над града не съответства на реалната ситуация на фронта. Експертът смята, че Москва използва хуманитарната тема за манипулации и засилване на преговорните си позиции. Неговата оценка е, че руската армия има нужда от време за възстановяване на подразделенията си, които водят боеве за града.

Подобни опасения има и правозащитникът от Харков Евгений Захаров. Пред ДВ той отбелязва, че ако основната цел на Русия наистина е спасяването на цивилните граждани, такова предложение е можело да бъде направено по-рано. "Страхувам се, че руското предложение преследва съвсем различни от декларираните цели", казва правозащитникът, наричайки инициативата на Путин подозрителна. Според Захаров, украинската страна трябва да се отнесе максимално внимателно към предложението на Кремъл.

В същото време Киев е в сложно положение, тъй като идеята се придвижва чрез американските посредници. Военният анализатор Денис Попович сравнява ситуацията с избора между Сцила и Харибва. "Ако се откажем, ще ни кажат - вие не приемате мирните предложения, не се грижите за собствените си граждани. Какво тогава да обсъждаме с вас - Зеленски очевидно иска да продължи войната. Именно така изглеждат направените сметки", смята експертът.

Примирието като тактическа военна хитрост

Според експертите основната опасност е в това, че Русия не за първи път използва примирие за подобряване на позициите си на фронта. След "режима на тишина" в Олешки Генералният щаб на украинската армия съобщи, че руските войски са извършили ротация, укрепили са позициите си, засилили са средствата за противодействие на дронове и са докарали боеприпаси.

"Сега виждаме обстрелите на Херсон и заплахата, че противникът може сериозно да се активизира в херсонското направление", казва Попович. Той дава и пример с примирието, обявено от Путин за Великден през 2025 година, след което руските войски продължиха настъплението си към Покровск в Донецка област. "Това, което стана един път, стана и втори път, ще стане и трети", предупреждава анализаторът.

Александър Коваленко е убеден, че паузата е нужна на руснаците, защото те постепенно губят позиции в Константиновка. По неговите думи, украинските сили контролират северната част на града, промишлената зона и бреговете на реката, провеждат и контраатаки. Експертът казва, че руските войски, щурмуващи града, отдавна се нуждаят от попълване на личния състав, но не могат да получат подкрепление заради интензивните боеве.

"Ако в Константиновка се проведе т.нар. хуманитарна мисия, това ще стане катастрофа за нас, защото за това време Русия ще спести ресурси, които ще ѝ позволят да завладее града", подчертава Коваленко.

Мирните жители в капана на бойните действия

В града, в който преди войната са живели около 70 000 жители, хуманитарната ситуация наистина е критична. По данни на местните власти, в общината са останали около 340 мирни жители. Централно водоснабдяване, електроснбадяване и газоснабдяване няма, общественият транспорт не работи, а от миналата пролет насам евакуацията е възможна само пеша.

"Хората, които са останали в Константиновка, имат нужда да бъдат евакуирани, имат нужда от шанс за живот", признава Попович. Но без примирие те няма как да бъдат отведени, тъй като руските войски са наблизо, а цялата територия се контролира от дронове. Затова Украйна не може да проведе операцията самостоятелно - за евакуацията има нужда от действията и на двете страни.

Според изпълнителния директор на укранския Хелзинкски съюз по човешките права Александър Павличенко, за сегашната хуманитарна мисия е необходима влиятелна трета страна, която да контролира сигурността при влизане и излизане - като например Червения кръст.

Какво да направи Киев

Какво може да направи Киев? Попович съветва предложението да не се отхвърля, а на базата на опита от предишните примирия много точно да се определят условията. "Ако прекратяваме огъня, войниците, които сега са там, където са, трябва да останат на същото място без да се придвижват", предлага той.

Павличенко смята, че Украйна може да излезе с насрещно предложение: руските войски да напуснат украинския град и да осигурят безпрепятствено напускане на местните жители. "Никой не трябва да принуждава Украйна към отстъпки във военните позиции дори под предлога на хуманитарни мисии", убеден е превозащитникът.

Мнението на анализаторите от Deep State е, че най-добрата хуманитарна мисия в Константиновка би било прекратяването на руските атаки и обстрелите на града. "Всички останали опити са лицемерие, с което Путин се прикрива, за да се възползва от ситуацията в свой интерес на бойното поле."

Автор: Лилия Ржеутская