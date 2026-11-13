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Какво замисля Путин в Константиновка? Киев подозира руски капан зад „хуманитарната мисия“
  Тема: Украйна

Какво замисля Путин в Константиновка? Киев подозира руски капан зад „хуманитарната мисия“

13 Ноември, 2026 09:24 648 29

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Руският президент твърди, че в града остават 400–500 цивилни. Киев допуска, че операцията може да бъде използвана за военна ротация

Какво замисля Путин в Константиновка? Киев подозира руски капан зад „хуманитарната мисия“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин предложи да бъде организирана хуманитарна мисия в Константиновка по модела на операцията в Алешки. По думите му в града, който се намира в Донецка област, остават около 400–500 цивилни.

Предложението е направено преди срещата на руския президент със специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Путин е посочил, че евакуацията може да бъде извършена от делегации начело с руския омбудсман Яна Лантратова и украинския омбудсман Дмитрий Лубинец, а процесът да бъде наблюдаван от чуждестранни журналисти.

„Ако Киев смята, че контролира града, нека осигури сигурността от своята страна“, е заявил Путин.

Руският президент твърди, че руските сили контролират Константиновка и са готови да разминират района. Помощникът му Юрий Ушаков заяви, че целта е да се покаже „под чий контрол Константиновка реално се намира“. По думите му американските преговарящи са подкрепили предложението.

Спорът за контрола над града

Константиновка е на около 20 километра южно от Краматорск. Преди войната населението ѝ е било приблизително 70 000 души. Според анализа на „Медуза“ руските сили са превзели по-голямата част от града през лятото на 2026 г., след месеци на бомбардировки и удари с дронове.

Украинските власти обаче поддържат позицията, че градът не е изцяло превзет. Отделни украински части остават в северните и западните покрайнини, а снабдяването им се извършва с дронове. Задачата им е да не допуснат разполагането на руски оператори на дронове в разрушените райони, откъдето те биха могли да подпомогнат настъпление към Краматорск.

При прекратяване на огъня и влизане на хуманитарна мисия с журналисти обстановката би изглеждала като пълен руски контрол над града. Именно това според анализа може да е една от политическите цели на предложението. Няма потвърдено споразумение за мисията или определен график за провеждането ѝ.

Киев предупреждава за възможна военна употреба

Съветникът в офиса на украинския президент Дмитрий Литвин изрази скептицизъм към инициативата. Според него Русия може да използва хуманитарната операция като прикритие за попълване и ротация на военните си части в Константиновка.

Литвин се позова на операцията в Алешки. Там Русия и Украйна договориха режим на тишина за евакуация на цивилни и доставка на хуманитарна помощ. По време на евакуацията украински дрон е заснел влизането в града на руска група оператори на дронове.

Ситуацията в Константиновка се различава от тази в Алешки. В последния случай руският контрол над града е бил пълен, а двете страни са признавали наличието на хуманитарна катастрофа. За Константиновка няма независимо потвърждение, че в града остават 400–500 цивилни или че той се намира на прага на подобна катастрофа. Известно е само, че след превземането на голяма част от града руските сили са евакуирали част от останалите жители.

Източници: meduza.io


Украйна
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