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Половин година без руски кораби в Черно море: Киев посочи причината
  Тема: Украйна

Половин година без руски кораби в Черно море: Киев посочи причината

13 Ноември, 2026 10:43 741 56

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Говорителят на украинските Военноморски сили Дмитрий Плетенчук заяви, че руските кораби не излизат в двете морета заради риска да бъдат поразени. По думите му това вече се отразява и на руския износ

Половин година без руски кораби в Черно море: Киев посочи причината - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия вече почти шест месеца не извежда военни кораби в Черно и Азовско море. Това заяви говорителят на Военноморските сили на Украйна капитан III ранг Дмитрий Плетенчук.

„Практически вече скоро половин година врагът не извежда никакви кораби в Азовско и Черно море“, каза Плетенчук в телевизионно интервю, цитиран от украинската агенция Укринформ. По думите му ситуацията остава непроменена шести пореден месец и руските кораби не се задържат в морето.

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Плетенчук свързва липсата на руски кораби с опасността те да бъдат поразени от украинските сили за отбрана. Той заяви, че украинските сили продължават да нанасят удари по цели на големи разстояния и определи способността им да поразяват точно такива обекти като „действително постижение“.

Натиск и върху руския износ

Според украинския представител проблемите с корабоплаването в Черно море вече имат отражение и върху руския износ. Той посочи, че Русия е принудена да пренасочва доставките на селскостопанска продукция и танкерен петрол през Балтийско и Северно море.

По думите му от южните райони на Русия през северните маршрути се изнасят също желязо и други суровини. Черно море е имало ключова роля за износа на селскостопанска продукция и значително значение за превоза на танкерен петрол.

„След като създадоха проблеми в Черно море, руснаците бяха принудени да променят посоката на износа“, заяви Плетенчук.

Удар по Уст-Луга

Изявлението му беше направено след атака срещу инфраструктура в руското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. В нощта срещу 11 ноември украинската Служба за сигурност и други подразделения на силите за отбрана са поразили обекти от портовата, нефтопреработвателната и транспортната инфраструктура.

Плетенчук посочи именно този удар като пример за действията на украинските сили срещу руски цели. Според него последиците от руските действия трябва да бъдат усещани в пълен обем, а атаките на големи разстояния показват промяна в способностите на украинската отбрана.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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