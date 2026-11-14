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Дъблин: какво пише в декларацията и защо България има резерви
  Тема: Украйна

Дъблин: какво пише в декларацията и защо България има резерви

14 Ноември, 2026 09:26 321 20

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Румен Радев обяви, че България подкрепя "Декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност", но има резерви към преамбюла на документа. Защо?

Дъблин: какво пише в декларацията и защо България има резерви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи на европейската сигурност. Това бе съобщено от правителствената информационна служба, след като първоначално агенция ДПА беше посочила, че България е единствената страна от ЕС, която не е подкрепила общата декларация. Държавите извън ЕС, участващи в Eвропейската политическа общност, които не са подписали декларацията, са: Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия, Швейцария и Турция.

В съобщението на пресслужбата на правителството се уточнява, че Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с искане за адаптиране на политическите послания към настоящия етап на преговори, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира. В съобщението на пресслужбата обаче не се посочва коя част от встъпителната част на декларацията е отказал да подкрепи българският министър-председател. Именно преамбюлът е единственото място в текста, където е спомената Русия.

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България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна, постигнат чрез преговори, като новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ е важна стъпка в тази посока, съобщават още от правителствената пресслужба. Допълва се, че европейските позиции трябва да подкрепят този процес, затова България настоява езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на процесите и очакванията от преговорите за мир.

Ето какво пише в преамбюла на декларацията

"Ангажирани с мира и спазването на международното право и изправени пред непредизвикана пълномащабна руска агресия срещу Украйна, както и пред нарастващи заплахи за стабилността в Европа, държавите, подписали настоящия документ - събрали се за 9-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин на 12 ноември 2026 - определят укрепването на европейската сигурност и защитата на своите интереси в сферата на сигурността като своя обща цел.

Държавите, подписали документа, потвърждават своята твърда подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници.

Те подчертават необходимостта от предоставяне на солидни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна и потвърждават - пред заинтересованите страни - намерението си да сторят това с цел да се предотврати повторно възникване на агресия в Европа в бъдеще.

Те подчертават, че хибридните кампании на Русия и опитите ѝ да подкопае подкрепата за Украйна единствено ще засилят ангажимента им към Украйна, както и тяхната решимост.

Държавите, подписали документа, припомнят, че пътят към мира в Украйна трябва да бъде определен съвместно с Украйна, а всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да се решава съвместно с европейците.

Те смятат, че следните ключови принципи на европейската сигурност могат да допринесат за намирането на път към справедлив и траен мир за Украйна, което е от първостепенно значение за стабилността в Европа.

Те подчертават, че сигурността на Украйна е неразделна част от евроатлантическата сигурност и че бъдещото развитие на европейската стратегическа стабилност ще зависи от начина, по който приключи войната в Украйна."

Какво каза Радев пред журналисти в Дъблин

Пред български журналисти в Дъблин Радев коментира, че България подкрепя декларацията в нейната работна част, където "имаме ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организиранта престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици, противодействие на нелегалната миграция. Но отчитаме също така, че в момента текат преговори най-сетне, и то на високо дипломатическо ниво, за мирно решение на войната в Украйна. Именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси - особено що се касае до преговорите (...) ние изразихме резерви към преамбюла на декларацията, така че именно формулировките да отговарят на тази динамика. За да може да имаме един по-широк обхват на диалога."

Пред журналистите Радев добави още: "Това е приет документ от България, но в протокола стои моята писмена резерва само към преамбюла. Всичко друго ние го приемаме и го приветстваме. Това е една много важна декларация".

Документът няма правно задължителен характер

Декларацията е по френска инициатива, публикувана е на официалния сайт на френското президентство и там България фигурира сред подписалите държави - без да се съдържат уточнения за резерви. Документът е политически, няма правно задължителен характер.

Пълният текст на декларацията, подписана от 39 държави и публикувана на сайта на президента на Френската република на френски и английски език, можете да прочетет тук: препратка към декларацията.

Мария Илчева (редактор)


Ирландия
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