Нова подялба на Европа? Какво договарят Тръмп и Путин зад гърба на Украйна

Разговорите за „нова Ялта“ и нова система за сигурност в Европа отклоняват вниманието от конкретните стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Това заявява Владимир Огризко, министър на външните работи на Украйна в периода 2007–2009 г., в интервю за OBOZ.UA.

По думите му Москва се опитва да разшири дневния ред на преговорите, вместо да се съсредоточи върху прекратяване на бойните действия, спиране на ударите по енергийната инфраструктура и организиране на среща на високо равнище. „Това е отвличащ маневър“, казва Огризко, според когото темата за бъдещия европейски ред може да отмести на заден план въпросите за незабавно примирие.

В основата на дискусията са разговори за по-голямо споразумение, което да обхваща не само Украйна, но и бъдещите отношения между Русия и Запада. В Абу Даби са обсъждани въпроси, свързани с европейската сигурност, а руският представител Владимир Медински сравнява възможните договорености с Ялтенската и Потсдамската система, определили следвоенния ред в Европа.

Москва връща исканията от 2021 г.

Според Огризко Кремъл може да използва настоящите разговори, за да върне на международния дневен ред исканията, представени от Русия през декември 2021 г. Тогава Москва предава на САЩ и НАТО проекти за договори за гаранции за сигурност, които включват ограничаване на военното присъствие на НАТО в Източна Европа, преразглеждане на ролята на американските сили на континента и признаване на специални руски интереси в постсъветското пространство.

Бившият украински външен министър предупреждава, че ако тези теми бъдат поставени в един пакет с прекратяването на войната, Украйна може да се превърне в предмет на по-широк пазарлък между Вашингтон и Москва. Той посочва като показателно присъствието на Сергей Рябков в разговорите в Абу Даби. Рябков е представлявал Русия и при преговорите със САЩ в Женева през 2021 г., когато Москва е настоявала Украйна и Грузия да не бъдат приемани в НАТО.

Сред възможните руски искания Огризко посочва неутралитет на Украйна, ограничаване на правото ѝ самостоятелно да избира съюзи и партньори в областта на сигурността, както и връщане на военната конфигурация на НАТО към границите от 1997 г. По думите му Москва може да настоява за изтегляне на чужди войски и сериозно въоръжение от Полша, балтийските държави и Финландия.

Няма потвърдена сделка

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са провели разговори с Владимир Путин, а американската страна обсъжда следвоенен модел за Украйна и Европа. Доналд Тръмп нарича възможните договорености „голяма красива сделка“, докато държавният секретар Марко Рубио говори за работа по бъдеща рамка за сигурност.

В публикуваното интервю обаче не се посочват конкретни договорени клаузи или подписано споразумение между САЩ и Русия за ново разделение на Европа и Украйна. Огризко смята, че засега става дума за опит Москва да наложи собствените си условия като част от по-широк разговор за европейската сигурност.

Източници: obozrevatel.com