Новини
Свят »
Украйна »
Нова подялба на Европа? Какво договарят Тръмп и Путин зад гърба на Украйна
  Тема: Украйна

Нова подялба на Европа? Какво договарят Тръмп и Путин зад гърба на Украйна

13 Ноември, 2026 11:13 1 071 25

  • украйна-
  • владимир огризко-
  • доналд трамп-
  • владимир путин-
  • европейска сигурност

Бившият украински външен министър предупреждава, че Киев може да се превърне в предмет на по-широка сделка между Вашингтон и Москва

Нова подялба на Европа? Какво договарят Тръмп и Путин зад гърба на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разговорите за „нова Ялта“ и нова система за сигурност в Европа отклоняват вниманието от конкретните стъпки за прекратяване на войната в Украйна. Това заявява Владимир Огризко, министър на външните работи на Украйна в периода 2007–2009 г., в интервю за OBOZ.UA.

По думите му Москва се опитва да разшири дневния ред на преговорите, вместо да се съсредоточи върху прекратяване на бойните действия, спиране на ударите по енергийната инфраструктура и организиране на среща на високо равнище. „Това е отвличащ маневър“, казва Огризко, според когото темата за бъдещия европейски ред може да отмести на заден план въпросите за незабавно примирие.

В основата на дискусията са разговори за по-голямо споразумение, което да обхваща не само Украйна, но и бъдещите отношения между Русия и Запада. В Абу Даби са обсъждани въпроси, свързани с европейската сигурност, а руският представител Владимир Медински сравнява възможните договорености с Ялтенската и Потсдамската система, определили следвоенния ред в Европа.

Москва връща исканията от 2021 г.

Според Огризко Кремъл може да използва настоящите разговори, за да върне на международния дневен ред исканията, представени от Русия през декември 2021 г. Тогава Москва предава на САЩ и НАТО проекти за договори за гаранции за сигурност, които включват ограничаване на военното присъствие на НАТО в Източна Европа, преразглеждане на ролята на американските сили на континента и признаване на специални руски интереси в постсъветското пространство.

Бившият украински външен министър предупреждава, че ако тези теми бъдат поставени в един пакет с прекратяването на войната, Украйна може да се превърне в предмет на по-широк пазарлък между Вашингтон и Москва. Той посочва като показателно присъствието на Сергей Рябков в разговорите в Абу Даби. Рябков е представлявал Русия и при преговорите със САЩ в Женева през 2021 г., когато Москва е настоявала Украйна и Грузия да не бъдат приемани в НАТО.

Сред възможните руски искания Огризко посочва неутралитет на Украйна, ограничаване на правото ѝ самостоятелно да избира съюзи и партньори в областта на сигурността, както и връщане на военната конфигурация на НАТО към границите от 1997 г. По думите му Москва може да настоява за изтегляне на чужди войски и сериозно въоръжение от Полша, балтийските държави и Финландия.

Няма потвърдена сделка

Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са провели разговори с Владимир Путин, а американската страна обсъжда следвоенен модел за Украйна и Европа. Доналд Тръмп нарича възможните договорености „голяма красива сделка“, докато държавният секретар Марко Рубио говори за работа по бъдеща рамка за сигурност.

В публикуваното интервю обаче не се посочват конкретни договорени клаузи или подписано споразумение между САЩ и Русия за ново разделение на Европа и Украйна. Огризко смята, че засега става дума за опит Москва да наложи собствените си условия като част от по-широк разговор за европейската сигурност.

Източници: obozrevatel.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания