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Путин подготвя „ментален капан“ за Европа: естонският премиер с остро предупреждение
  Тема: Украйна

Путин подготвя „ментален капан“ за Европа: естонският премиер с остро предупреждение

13 Ноември, 2026 13:33 708 17

  • кристен михал-
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  • украйна-
  • европейска сигурност

Естонският премиер настоява първо да бъде постигнат мир при условията на Украйна, а едва след това да се обсъжда европейската сигурност

Путин подготвя „ментален капан“ за Европа: естонският премиер с остро предупреждение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разговорите за европейската архитектура на сигурността преди установяването на мир в Украйна са „ментален капан“, в който Владимир Путин се опитва да въвлече европейските държави. Това заяви премиерът на Естония Кристен Михал преди началото на неформалната среща на лидерите на Европейския съюз в Дъблин.

Според Михал основното условие за прекратяване на войната е руският президент да промени целите си. Естонският премиер заяви, че войната, агресията и убийствата на цивилни могат да спрат веднага, ако Путин издаде такава заповед.

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„Трябва да постигнем мир при условията на Украйна и едва след това да обсъждаме всичко останало - но не по-рано и не едновременно“, каза Михал.

Европа не е неутрален посредник

Михал определи като ясна червена линия позицията, че първо трябва да бъде постигнат мир при условията на Украйна. Едва след това, според него, може да започне разговор за архитектурата на европейската сигурност.

Естонският премиер изрази съмнение, че някой действително смята Европа за заплаха за Русия. По думите му обсъждането на сигурността преди края на войната отклонява вниманието от основния въпрос - прекратяването на руската агресия срещу Украйна.

По повод възможното участие на Европейския съюз в мирни преговори Михал заяви, че Европа вече е „на масата“, защото подкрепя Украйна. Той подчерта, че европейските държави не са неутрални посредници, тъй като участват в подкрепата за Киев и във въвеждането на санкции срещу Русия.

„Европейският план отдавна е прост: да помагаме на Украйна и да оказваме натиск върху Русия, и така трябва да бъде и занапред“, заяви естонският премиер.

Кой може да представлява Европа

Ако Европейският съюз бъде пряко представен в преговорите, това трябва да бъдат хора с необходимите правомощия, които представляват европейските институции, каза Михал. Той посочи президента на Европейския съвет Антониу Коща и върховната представителка на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

По думите му Европа трябва да бъде представлявана от хора, избрани от самата Европа, а не от представители, назначени от външна страна.

Михал подкрепи и позицията на германския канцлер Фридрих Мерц, че финансирането на Украйна е част от основната сигурност на Европа. Той изрази надежда ЕС да намери решение за необходимата подкрепа, както е правил и досега.

Естонският премиер потвърди и пълната си подкрепа за членството на Украйна в НАТО. Ден по-рано той определи руските опити за преразглеждане на европейската система за сигурност като „психологически игри“.

Източници: ukrinform.ua


Ирландия
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