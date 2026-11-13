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Москва охлади надеждите на Зеленски: Русия още не допуска Европа до мирните преговори
  Тема: Украйна

Москва охлади надеждите на Зеленски: Русия още не допуска Европа до мирните преговори

13 Ноември, 2026 13:50 920 36

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  • дмитрий песков

Москва заяви, че първо трябва да разбере намеренията на европейските представители. Кая Калас отговори, че Русия няма да решава кой представлява Европа

Москва охлади надеждите на Зеленски: Русия още не допуска Европа до мирните преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия все още не е дала съгласие представители на Европейския съюз да се присъединят към преговорите за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Разговорите се водят с посредничеството на Съединените щати.

По-рано Володимир Зеленски съобщи, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори. Украинският президент направи изявлението след среща с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.

Москва постави условие за разширен формат

Песков заяви, че руската страна първо трябва да изясни какви са намеренията на европейските представители и дали те са готови да допринесат за мирния процес.

„След като разберем какви са действителните им намерения и дали имат готовност да допринесат за мирния процес, ще можем да вземем решение за организирането на преговори в разширен формат“, посочи говорителят на Кремъл.

Така Москва не потвърди съобщението на Зеленски, че Европейският съюз ще участва в следващия кръг. От изявлението на Песков следва, че евентуалното разширяване на формата все още зависи от руско решение.

Калас: Русия няма да решава кой представлява Европа

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли позицията на Москва. При пристигането си за срещата на върха в Дъблин тя заяви, че Русия няма да определя кой представлява Европа в преговорите.

„Не те решават“, каза Калас. „Те не искат срещу себе си силна страна в преговорите, защото искат да прокарат максимума от исканията си.“

Засега остава неясно дали следващият кръг ще се проведе с участието на европейски представители. Позициите на Москва и ЕС показват, че именно съставът и форматът на преговорите са сред спорните въпроси преди продължаването на разговорите.


Украйна
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