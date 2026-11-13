Индонезия: трима генерали са задържани за подслушване

Трима генерали са задържани в Индонезия по подозрение, че са организирали незаконно подслушване на президента Прабово Субианто. Сред тях е бившият ръководител на националната полиция генерал Листьо Сигит Прабово. Случаят поставя под съмнение контрола върху една от най-влиятелните институции в страната.

Задържането е извършено на 3 ноември от криминалната полиция. Според обвиненията предполагаемото подслушване е било извършвано през 2025 и 2026 г., като телефонни номера на набелязани лица са били въвеждани в полицейската система за управление на прихващането на комуникации без необходимата съдебна процедура. Освен президентa, вероятно са били следени представители на граждански организации и активисти.

Версии за политически заговор

Индонезийското правителство бързо допусна възможността зад случая да стои заговор срещу държавата. „Медия Индонезия“ свързва аферата с интереси, които могат да се опитват да дестабилизират властта чрез контрол върху информацията.

„В свят, в който информацията се превърна в източник на власт, президентът може да остане на стола си, но контролът върху правителството да премине в други ръце“, пише изданието.

Най-често обсъжданата политическа следа води към лагера на бившия президент Джоко Видодо, известен като Джокови. Връзките му с Листьо Сигит Прабово започват от времето, когато генералът ръководи полицията в Соло, а Видодо е кмет на града. През 2021 г., вече като президент, Джоко Видодо го назначава начело на националната полиция.

Случаят избухва около месец след като Прабово Субианто назначава Листьо Сигит Прабово за началник на президентския щаб. Този факт допълнително засилва спекулациите за съперничество между настоящия държавен глава и политическия лагер на неговия предшественик. Няма потвърждение, че Джоко Видодо е замесен в разследването.

Скандалът излиза извън рамките на подслушването

Други анализатори разглеждат аферата като опит за отклоняване на общественото внимание от горските пожари, икономическите трудности и обвиненията в отстъпление от демократичните стандарти. Разследващият сайт „ДетикX“ използва названието „Листьогейт“, докато „Компас“ призовава към предпазливост и предупреждава, че версията за политически заговор може да е прекалено лесно обяснение на по-сложен проблем.

Ако вината бъде доказана, става дума не само за процедурно нарушение. „Компас“ определя случая като „злоупотреба с държавни ресурси от онези, които трябва да следят те да се използват в съответствие със закона“.

Аферата възражда и по-широкия въпрос за развитието на индонезийската полиция след отделянето ѝ от армията през 1998 г., след падането на диктатора Сухарто. Тогава целта е била създаването на професионална полицейска сила. Според „Джакарта пост“ обаче институцията се е превърнала в силно централизирана структура, която практически не се отчита пред никого.

Изданието настоява за ограничаване на концентрацията на власт и за реална отговорност на полицията пред граждански институции. Залогът надхвърля сигурността на президента и засяга доверието в правосъдието и защитата на гражданите, журналистите, правозащитниците и критичните гласове.