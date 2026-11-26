Броят на загиналите при наводнението в нелегална златна мина в индонезийската провинция Западна Ява достигна 13. Още 13 души се издирват в два наводнени рудника в района на Понгкор, окръг Богор, съобщи полицията.

Шест от откритите тела са идентифицирани от екипа за идентификация на жертви към полицията на Западна Ява. Останалите седем все още не са разпознати. Издирването на хората, които са в неизвестност, трябва да продължи с участието на спасителни екипи, полиция, армия, местни служби, Червения кръст и държавната минна компания Antam.

Водата е нахлула след проливни дъждове

Инцидентът е станал в понеделник вечерта, когато силни валежи са довели до преливането на река Чисеурех. Водата е навлязла в два рудника, използвани за нерегламентиран добив на злато в района на село Бантаркерет.

Полицията първоначално съобщи, че 26 миньори са останали блокирани под земята. По-късно спасителите са открили 13 тела, докато останалите 13 души продължават да се водят изчезнали. По-ранните сведения на спасителните служби сочеха девет загинали и 17 блокирани миньори, но последното съобщение на полицията актуализира броя на жертвите и издирваните.

„От 26 семейства, които подадоха сигнали за изчезнали близки, бяха открити 13 тела“, заяви началникът на полицията в Западна Ява Хенгки, цитиран от индонезийската медия Detik.

Спасителната операция продължава

Работата на екипите е затруднена от дълбочината на шахтите, тесните проходи, хлъзгавия терен и продължаващото наличие на вода. Спасителите използват помпи, за да понижат нивото ѝ и да получат достъп до вътрешността на рудниците.

Antam уточни, че наводнените рудници не са част от нейните производствени дейности, въпреки че се намират в близост до нейни съоръжения в Понгкор. Компанията участва в издирването и евакуацията, докато властите продължават да установяват точния брой на хората, които са били под земята.

Нерегламентираният добив е широко разпространен в Индонезия. Наводнения, свлачища и срутвания на галерии често застрашават работниците в малките незаконни рудници, където обикновено липсват основни мерки за безопасност.

Източници: detik.com, antaranews.com, apnews.com