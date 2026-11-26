235-и гарнизонен военен съд в Москва е постановил ареста на заместник-главнокомандващия на руските Въздушно-космически сили по въоръжението генерал-полковник Юрий Грехов. Решението е взето на 25 ноември, а искането за задържането е внесено от Главното военно следствено управление на Следствения комитет.

Конкретното обвинение срещу Грехов не е публично обявено. Според източници, близки до разследването, става дума за престъпление с корупционен характер. Данни за размера на предполагаемата облага, за други участници или за конкретните действия, които се разследват, не са съобщени.

Кариера във войските за противовъздушна отбрана

Грехов е на 64 години и е на военна служба от 1979 г. Между 2007 и 2009 г. е изпълнявал длъжността началник на щаба и заместник-командир на дивизия за противовъздушна отбрана в Командването със специално предназначение.

През 2013 г. е назначен за началник на щаба и първи заместник-командващ на войските за противовъздушна и противоракетна отбрана. Две години по-късно преминава на аналогична длъжност във Въздушно-космическите сили.

През 2021 г. Грехов става заместник-главнокомандващ на Въздушно-космическите сили по въоръжението. През същата година му е присвоено званието генерал-полковник.

Нова процедура срещу високопоставен военен

Арестът му идва на фона на поредица наказателни производства срещу високопоставени руски военни и бивши ръководители в Министерството на отбраната след освобождаването на Сергей Шойгу като министър през май 2024 г.

През ноември 2026 г. московски съд осъди бившия първи заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов на 10 години затвор при строг режим. Той беше признат за виновен в присвояване, изпиране на пари и получаване на подкупи.

По делото срещу Грехов предстои да бъдат изяснени точната правна квалификация, конкретните факти по обвинението и срокът на наложения арест.

Източници: meduza.io, kommersant.ru