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Дрон прекъсна кацане на самолет на летището във Варшава

Дрон прекъсна кацане на самолет на летището във Варшава

13 Ноември, 2026 22:14, обновена 13 Ноември, 2026 22:16 121 1

  • дрон-
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  • авиация

Пилотът издигнал машината обратно във въздуха, след като безпилотен апарат се появил по траекторията на захода. Самолетът кацнал безопасно при втория опит

Дрон прекъсна кацане на самолет на летището във Варшава - 1
Снимка: money.pl
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Самолет, изпълняващ полет от Прага до Варшава, е прекъснал кацането си на летище „Шопен“, след като дрон се е появил по траекторията на захода. Машината вече е била на малка височина, когато пилотът е увеличил тягата и я е издигнал обратно във въздуха.

След рязката маневра капитанът се е обърнал към пътниците по високоговорителите и е обяснил, че процедурата за кацане е била прекъсната заради безпилотен летателен апарат в района на летището.

Самолетът е кръжал няколко минути в зоната за изчакване над Варшава. След това екипажът е предприел втори заход, при който машината е кацнала безопасно. Няма данни за пострадали.

Летището: Става дума за стандартна процедура

Инцидентът е потвърден от говорителя на летище „Шопен“ Пьотр Рудски.

„Наистина е имало такъв инцидент, но що се отнася до безопасността на полетите, тя по никакъв начин не е била застрашена. Това беше стандартна процедура и полетите се извършват нормално“, е заявил Рудски.

По информация на Виртуална Полска дронът е бил забелязан в оперативната зона на летището. Не се съобщава кой го е управлявал и дали безпилотният апарат е бил открит след инцидента.

Полетите с дронове около летище „Шопен“ без предварително разрешение от Полската агенция за въздушна навигация са забранени. Причината е рискът от сблъсък с пътнически самолет при излитане или кацане.

Полското законодателство предвижда до пет години затвор за създаване на пряка опасност за въздушния транспорт. В конкретния случай няма публични данни за започнало разследване или за установен оператор на дрона.

Източници: wiadomosci.wp.pl


Полша
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