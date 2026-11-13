Дрон прекъсна кацане на самолет на летището във Варшава

Самолет, изпълняващ полет от Прага до Варшава, е прекъснал кацането си на летище „Шопен“, след като дрон се е появил по траекторията на захода. Машината вече е била на малка височина, когато пилотът е увеличил тягата и я е издигнал обратно във въздуха.

След рязката маневра капитанът се е обърнал към пътниците по високоговорителите и е обяснил, че процедурата за кацане е била прекъсната заради безпилотен летателен апарат в района на летището.

Самолетът е кръжал няколко минути в зоната за изчакване над Варшава. След това екипажът е предприел втори заход, при който машината е кацнала безопасно. Няма данни за пострадали.

Летището: Става дума за стандартна процедура

Инцидентът е потвърден от говорителя на летище „Шопен“ Пьотр Рудски.

„Наистина е имало такъв инцидент, но що се отнася до безопасността на полетите, тя по никакъв начин не е била застрашена. Това беше стандартна процедура и полетите се извършват нормално“, е заявил Рудски.

По информация на Виртуална Полска дронът е бил забелязан в оперативната зона на летището. Не се съобщава кой го е управлявал и дали безпилотният апарат е бил открит след инцидента.

Полетите с дронове около летище „Шопен“ без предварително разрешение от Полската агенция за въздушна навигация са забранени. Причината е рискът от сблъсък с пътнически самолет при излитане или кацане.

Полското законодателство предвижда до пет години затвор за създаване на пряка опасност за въздушния транспорт. В конкретния случай няма публични данни за започнало разследване или за установен оператор на дрона.

Източници: wiadomosci.wp.pl