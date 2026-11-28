Летище Кьолн/Бон преустанови всички излитания и кацания, след като дрон беше забелязан във въздушното пространство над аеропорта. Сигналът е подаден малко преди 22:00 часа в петък вечерта, а спирането на полетите е продължило около два часа и половина.

„Всички излитания и кацания бяха спрени“, съобщи говорителка на летището. Германската служба за въздушно движение DFS е проверила случая и след полунощ е дала разрешение за възобновяване на операциите. По данни на летището полетите са започнали да се изпълняват отново около 00:30 часа.

Засега няма потвърдена информация кой е управлявал дрона, дали летателният апарат е бил открит и колко полета са били пряко засегнати. Няма съобщения и за задържани във връзка със случая. Летището и DFS не са посочили допълнителни подробности за произхода на дрона или за възможен мотив.

Подобни сигнали са регистрирани и по-рано

Случаят не е изолиран. Радио Бон/Райн-Зиг съобщава, че през 2025 г. на летище Кьолн/Бон са регистрирани 15 инцидента, свързани със забелязани дронове. През първата половина на 2026 г. са отчетени още пет подобни случая.

На 12 август тази година няколко сигнала за дронове временно прекъснаха кацанията на летището. Тогава остана неясно дали става дума за един и същ апарат или за няколко дрона. При новия инцидент отново не е потвърдено дали наблюдаваният обект е бил един.

Полетите с дронове са забранени в радиус от един километър около летището, както и в петкилометровите зони по направленията на пистите, освен при специално разрешение. Нарушенията могат да бъдат преследвани по наказателен ред и да доведат до глоба до 50 000 евро.

Източници: br.de, deutschlandfunk.de, radiobonn.de