Кремъл постави ултиматум на НАТО: Путин заложи коварен капан

Русия обвързва евентуалното участие на европейски представители в бъдещи преговори за Украйна с приемането на дългогодишните ѝ искания за промяна на европейската система за сигурност. Сред тях са спиране на разширяването на НАТО, забрана за разполагане на оръжия на алианса близо до руските граници и връщане на НАТО към конфигурацията от 1997 г., съобщи Институтът за изследване на войната.

Според анализа на ISW Москва допуска европейско участие основно в разговори за нова архитектура на сигурността, но не и в преговори за прекратяване на войната в Украйна. Институтът оценява, че поставянето на подобни условия на практика би означавало разпускане на НАТО.

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Разминаване между Вашингтон, Киев и Москва

Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Кушнер заяви след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, че Украйна и Русия са се договорили следващият кръг от разговори да бъде разширен с европейски представители. По думите му ще бъдат обсъждани не само териториалните въпроси, но и по-широки договорености за следвоенната сигурност в Европа.

Кушнер посочи, че американската делегация и Зеленски са се съгласили, че не трябва да се финализира по-широка договореност за европейската сигурност, без да бъдат решени въпросите, свързани със сигурността на Украйна. Той заяви, че тези теми трябва да се обсъждат паралелно.

Москва обаче оспорва тази версия. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви на 13 ноември, че Владимир Путин не е обсъждал включването на европейски представители в следващия кръг от преговори по време на срещата си със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на 12 ноември.

Русия повтаря условията си от 2021 г.

След срещата на Путин с Кушнер и Уиткоф помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Москва очаква европейските представители да се договорят за параметрите на нова система за сигурност. Той каза още, че Русия е готова незабавно да започне разговори с представители на САЩ.

Ушаков повтори трите основни руски искания: прекратяване на разширяването на НАТО, забрана за разполагане на оръжейни системи на алианса близо до руските граници и връщане към конфигурацията на НАТО от 1997 г. Това са същите условия, които Москва постави през 2021 г. Той добави, че Русия иска да включи и „някои нови съображения“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия може да обсъжда участието на европейци в преговорите едва след като изясни техните „истински“ намерения и готовността им да допринесат за мирния процес. На 6 ноември Песков каза, че разговорите за бъдещата система за сигурност в Европа и взаимните гаранции между Русия и Украйна в определен момент няма да могат да се водят без европейско участие. Четири дни по-късно той заяви, че Москва не вижда формат за обсъждане на войната в Украйна с Европа.

„Кремъл продължава да поставя условия за участието на Европа в бъдещите мирни преговори, които на практика са равнозначни на разпускане на НАТО“, заяви ISW.

Така според института руската позиция ограничава ролята на европейските държави както в усилията за прекратяване на войната, така и при изработването на следвоенни гаранции за сигурността на Украйна.

Източници: obozrevatel.com