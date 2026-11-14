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Генералът от СБУ Сергий Дука излезе от ареста
  Тема: Украйна

Генералът от СБУ Сергий Дука излезе от ареста

14 Ноември, 2026 16:15 694 9

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  • корупция

За освобождаването му е внесена гаранция от 65 милиона гривни по делото „Картаген“. Дука остава с електронна гривна и забрана да контактува с ключови свидетели

Генералът от СБУ Сергий Дука излезе от ареста - 1
Снимкa: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генерал-майорът от Службата за сигурност на Украйна Сергий Дука е излязъл от следствения арест, след като по делото „Картаген“ е внесена пълната гаранция от 65 милиона гривни. Сумата е преведена на 13 ноември, а освобождаването му е потвърдено от украинската обществена медия „Суспилне“.

Дука е един от петима заподозрени, на които Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура са повдигнали подозрения в рамките на операция „Картаген“. На 6 ноември Върховният антикорупционен съд го остави в ареста с възможност да бъде освободен срещу гаранция от 65 милиона гривни. Мярката беше определена за срок до 60 дни.

След излизането си Дука е длъжен да спазва редица процесуални ограничения. Той трябва да се явява при призоваване, да предаде задграничните си паспорти и да носи електронно устройство за проследяване.

Съдът му е забранил да общува с началника на СБУ Олександър Поклад, с ръководителя на Националната полиция Максим Цуцкиридзе, със служителя на СБУ Олександър Ковалчук и с ръководителя на градската администрация на Одеса Сергий Лисак. Забраната е част от мярката за неотклонение, а не присъда по същество.

Адвокатът Юрий Сухов заяви пред „Цензор.НЕТ“, че защитата е обжалвала съдебното определение. Жалба е подала и прокуратурата. По-рано, преди да бъде освободен, защитникът каза, че Дука ще остане в ареста, докато съдът издаде потвърждение за постъпването на цялата сума.

Според НАБУ и САП разследваната организация е осигурявала чрез подкупи безпрепятствена работа на измамни колцентрове и други незаконни бизнеси. Антикорупционните органи твърдят още, че участниците са били свързани с продажба на наркотици, производство на фалшива чуждестранна валута, контрафактни цигари, планирани нападения, отвличания и причиняване на телесни повреди.

По данни на НАБУ в организацията са били включени най-малко 12 души, сред които действащи високопоставени служители на СБУ, прокуратурата и Националната полиция. На 5 ноември НАБУ и САП обявиха подозрения на петима предполагаеми участници. Институциите изрично подчертават, че всички заподозрени се считат за невинни до влизане в сила на съдебна присъда.

Дука отхвърля обвиненията. При излизането си от ареста той заяви, че няма отношение към колцентровете и поиска създаването на временна парламентарна комисия, която да разследва действията на НАБУ. Адвокатът му също отрече служители на СБУ да са били принуждавани да събират средства за гаранцията, като заяви:

„Няма никакви команди“.

По думите му служители са решили доброволно да помогнат.

Разследването по „Картаген“ продължава, а окончателната наказателна отговорност на Дука и на останалите заподозрени може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Източници: suspilne.media, censor.net, radiosvoboda.org


Украйна
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