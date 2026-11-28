Русия засилва действията срещу високопоставени регионални служители и представители на военното ръководство. Институтът за изследване на войната оценява поредицата от арести, конфискации и присъди като възможен знак за координирана чистка в държавния апарат.

През последните дни са повдигнати нови обвинения или са възобновени стари производства срещу няколко влиятелни фигури. На 26 ноември руските власти са конфискували активи за над 970 милиона рубли от Игор Галас, първи заместник-губернатор на Краснодарския край, и неговото семейство. Галас е привлечен като ответник по гражданско дело заедно с още 13 души, чиито имена не са публично съобщени.

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Два дни по-рано е арестуван губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис. ISW допуска, че той може да бъде превърнат в отговорна фигура за забавяния по руски арктически проекти. Анализаторите свързват случая с по-широка практика Кремъл да търси конкретни виновници за неизпълнени цели и проблеми в управлението.

Бивш губернатор получи 11 години затвор

На 27 ноември бившият губернатор на Тамбовска област Максим Егоров е осъден на 11 години затвор по обвинения в корупция. Той подаде оставка през ноември 2024 г., а през юли 2025 г. беше арестуван.

Поредицата от случаи обхваща и действащи или наскоро отстранени представители на военния апарат. Полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, е задържан по обвинение в получаване на подкуп в особено големи размери. Московски военен съд е постановил задържането му на 25 ноември.

Грехов е отговарял за въоръжението във Въздушно-космическите сили. Според Евронюз той е поредният висш руски военен, попаднал под разследване след смяната на Сергей Шойгу като министър на отбраната през 2024 г. Медията посочва, че оттогава повече от дузина служители на военното министерство и генерали са били задържани или са станали обвиняеми по дела за корупция.

Връзка с ударите по Кримския мост

Руските военни блогъри свързват ареста на Грехов с пропуски в противовъздушната отбрана, включително при защитата на Кримския мост. Според един от блогърите, свързан с Въздушно-космическите сили, последните украински удари, при които беше разрушена част от пътното платно на моста, са се оказали „последната капка“ за руските власти.

Това твърдение не е потвърдено от руските власти. ISW посочва, че обвиненията срещу Грехов се вписват в тенденция на отстраняване на руски военни командири, които са загубили доверието на ръководството или са заподозрени в корупционни схеми.

„Възможно е Кремъл да наказва високопоставени служители, които не са успели да постигнат целите му, и по този начин да изпраща сигнал към други представители на властта“, се посочва в анализа на ISW. Институтът допуска и втори мотив – прехвърляне на отговорността за военни, икономически и управленски неуспехи върху отделни длъжностни лица.

Източници: news.bg, euronews.com