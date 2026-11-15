Йотова участва в срещата на върха на Франкофонията

В Пномпен започна 20-ата среща на върха на Международната организация на Франкофонията. България е представена от президента Илияна Йотова, а форумът събира представители на 90 държави и правителства от френскоговорящия свят.

Срещата се провежда на 15 и 16 ноември под мотото „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Около 20 държавни и правителствени ръководители се очаква да участват лично, сред тях президентът на Франция Еманюел Макрон, канадският премиер Марк Карни, виетнамският лидер То Лам, президентът на Руанда Пол Кагаме и президентът на Демократична република Конго Феликс Чисекеди, съобщи Асошиейтед прес.

Йотова ще участва в пленарните заседания

Илияна Йотова ще се обърне към участниците в откриващата пленарна сесия и ще се включи в закритата среща на държавните и правителствените ръководители. Според прессекретариата на държавния глава разговорите са насочени към диалога, мирното решаване на спорове и устойчивото развитие.

В програмата на българския президент са включени срещи с генералния секретар на организацията Луиз Мушикивабо и с президента на Виетнам То Лам. Йотова ще разговаря и с камбоджанци, завършили висши училища в България и заемащи ръководни позиции в различни области, съобщи БТА.

На 16 ноември ще бъде избран нов генерален секретар

Една от ключовите точки във форума е изборът на нов генерален секретар на Международната организация на Франкофонията. Гласуването е планирано за последния ден на срещата. Луиз Мушикивабо се стреми към нов мандат, а политическото противопоставяне около ръководния пост е свързано и с напрежението между Демократична република Конго и Руанда.

Асошиейтед прес съобщи, че Конго е оттеглило кандидатурата на Жулиана Лумумба и е подкрепило бившия румънски премиер Дачиан Чолош с аргумента, че така може да се постигне консенсус около обединяваща кандидатура. Руанда заяви, че Мушикивабо остава в надпреварата.

Председателството на организацията ще бъде поето от Камбоджа, която за първи път е домакин на срещата на върха. Преди форума министрите подготвиха декларация от Пномпен за мира, резолюция за предотвратяване и разрешаване на кризи и призив за защита на културното наследство.

В контекста на форума специалният докладчик на ООН за правата на човека в Камбоджа Том Андрюс призова участниците да защитават ценностите на Франкофонията. „Никой не бива да бъде задържан заради защитата на човешките права, заради съобщаването на въпроси от обществен интерес или заради изразяването на критични мнения“, заяви той, цитиран от Асошиейтед прес.

Източници: bta.bg, apnews.com, burgasmedia.com