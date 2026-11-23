Северна Корея е готова да укрепва отношенията си с всички държави, които уважават нейния суверенитет и са приятелски настроени към Пхенян, заяви лидерът Ким Чен-ун. Той говори на церемония в Пхенян, на която на 22 ноември прие акредитивните писма на 10 новоназначени посланици.

Дипломатите представляват Русия, Швеция, Индонезия, Виетнам, Бразилия, Чехия, Индия, Филипините, Тайланд и Бангладеш. На събитието е присъствала и външната министърка Чое Сон-хуи.

„Северна Корея е готова да укрепва отношенията на приятелство и сътрудничество с всички държави, които уважават суверенитета на страната ни и са приятелски настроени към нас“, е заявил Ким Чен-ун.

По информация на „Йонхап“, севернокорейският лидер е отхвърлил твърденията, че Пхенян преследва регионално господство или териториална експанзия. „Северна Корея не преследва нито върховенство, нито експанзия. Високомерното отношение и натискът нямат нищо общо с външната политика на КНДР“, е казал той.

Ким е защитил и продължаващото разширяване на севернокорейския военен арсенал. По думите му обстановката със сигурността в страната и политическата и военната среда в Източна Азия налагат Пхенян да изгради необходимата мощ, за да гарантира сигурността си и спокойствието в условията на мир.

Нова роля за севернокорейския лидер

Церемонията се проведе след конституционна промяна от март 2026 г., с която председателят на Държавната комисия получи правомощие да приема акредитивните писма на чуждестранни дипломати. Постът се заема от Ким Чен-ун.

Досега тази функция принадлежеше на председателя на Постоянния комитет на Върховното народно събрание. Според „Йонхап“ прехвърлянето на правомощието позволява на Ким да демонстрира пряко ролята си в държавния протокол и международните отношения.

Изявлението идва на фона на усилията на Пхенян да засили връзките си с Китай и Русия, докато отношенията със САЩ и Южна Корея остават напрегнати. Северна Корея продължава да настоява, че развитието на военните ѝ способности е въпрос на суверенно право и национална сигурност.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com