Тайван се надява да подпише търговско споразумение с Канада възможно най-скоро, заяви в четвъртък високопоставен представител по търговските въпроси, след като канадският премиер Марк Карни изрази оптимизъм, че споразумението, окончателно договорено преди повече от година, може скоро да бъде подписано.

Началникът на кабинета на Службата за търговски преговори Бенджамин Сю заяви на пресконференция след заседание на правителството, че Тайван е взел предвид публикациите за коментарите на Карни и води разговори с канадските власти, за да изясни официалната позиция на Отава.

Сю посочи, че основната причина споразумението, официално известно като Рамково споразумение за търговско сътрудничество (Trade Cooperation Framework Arrangement, TCFA), все още да не е подписано, е, че Тайван изчаква Канада да приключи вътрешните си процедури.

„Очакваме с нетърпение да финализираме споразумението с канадската страна възможно най-скоро, за да улесним по-нататъшното икономическо и търговско сътрудничество“, добави той.

Според публикация на Canadian Press от сряда Карни е заявил пред журналисти на пресконференция в Шънджън, Китай, по-рано същия ден, че е „обнадежден“, че споразумението „скоро ще бъде подписано“.

„Постигнат е добър напредък по споразумението за икономическо сътрудничество и се надяваме, че то скоро ще бъде подписано“, заяви Карни в отговор на въпрос защо документът остава неподписан вече година.

Canadian Press съобщи също, че документи, внесени от канадското правителство в парламента през септември, показват, че Отава и Тайпе са финализирали TCFA през март 2025 г., а два месеца по-късно федералното правителство е провело консултации с правителствата на провинциите.

Висшият представител на Тайван в Отава Хари Ценг обвини администрацията на Карни, че умишлено забавя окончателното приключване на процеса по TCFA с Тайван, като дава предимство на възстановяването на отношенията с Пекин.

В интервю за CNA през юли представителят на Канада в Тайван Мари-Луиз Ханан заяви, че Отава и Тайпе са приключили преговорите по същество и работят по оставащите стъпки преди подписването на споразумението.

На въпрос дали съобщеното забавяне е свързано с Китай, Ханан заяви, че Отава развива отношенията си с Тайпе въз основа на тяхната собствена значимост, въпреки че счита за важни и отношенията си с Пекин.

Тя отбеляза, че през изминалата година Канада е сформирала ново правителство и е изправена пред „изключително трудни“ обстоятелства, свързани с нейния „традиционно най-голям икономически партньор“ – Съединените щати, визирайки митническата политика на американския президент Доналд Тръмп.

„Затова смятам, че всеки би разбрал, че трябва да действаме в последователност, която ни позволява да се справяме с множество различни приоритети“, заяви тя.