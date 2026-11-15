Пхенян: Япония върви към собствен ядрен арсенал

Възможното включване в японската Национална стратегия за сигурност на клауза, допускаща внасяне на ядрени оръжия при извънредна ситуация, показва стремежа на Токио да се сдобие със собствен ядрен арсенал. Това твърдение е отправено в коментар на Корейската централна телеграфна агенция (KCNA).

Повод за реакцията е обсъжданото от японското правителство изключение от третия от т.нар. три безядрени принципа. Те забраняват на Япония да притежава, произвежда или допуска въвеждането на ядрени оръжия на своя територия. Според информация, разпространена от агенция Киодо, изключението може да бъде записано в преработените документи за сигурността, без самите принципи формално да бъдат отменяни.

На практика подобна промяна би позволила при тежка криза временно посещение на американски кораб, носещ ядрени оръжия. Тази възможност не е нова за японския политически дебат. През 2010 г. тогавашният външен министър Кацуя Окада заяви, че при извънредна ситуация, в която сигурността на страната не може да бъде гарантирана по друг начин, правителството би трябвало да вземе решение и да го обясни на обществото.

Токио още не е обявил окончателно решение

Японското правителство подготвя преработка на Националната стратегия за сигурност, Националната стратегия за отбрана и програмата за развитие на отбранителните способности. Очаква се трите документа да бъдат обновени до края на годината. Според японски медии управляващите обсъждат как да запазят формулировката на безядрените принципи, като едновременно с това оставят възможност за действие при извънредни обстоятелства.

Премиерът Санае Такаичи заяви през октомври, че при преразглеждането на документите може да бъде обсъдено американското разширено ядрено възпиране. Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми също призова дебатът за ядрените въпроси да бъде по-открит и заяви, че опциите не трябва предварително да бъдат изключвани.

KCNA вижда подготовка за промяна на курса

В коментара си KCNA представя обсъжданата клауза не като ограничено изключение, а като част от по-широк курс към превръщането на Япония в ядрена държава. Агенцията заявява, че Токио използва аргумента за сигурността и съюза със Съединените щати, за да разшири военните си възможности. „Япония се опитва да се превърне в ядрена държава“, се казва в коментара.

Твърдението не означава, че Япония е взела решение да разработи или придобие ядрено оръжие. Страната продължава официално да подкрепя Договора за неразпространение на ядреното оръжие. В реч пред Общото събрание на ООН през септември Такаичи заяви, че Токио ще продължи да укрепва режима за ядрено неразпространение и да подкрепя целта за свят без ядрени оръжия.

Окончателният текст на новата японска стратегия все още не е обявен. Ако изключението бъде включено, това ще промени практическото значение на забраната за въвеждане на ядрени оръжия и вероятно ще засили споровете за ролята на американското ядрено възпиране в сигурността на Япония.

Източници: oananews.org, tokyodispatch.com, japantimes.co.jp