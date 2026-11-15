Във Виена са конфискувани 95 автомобила за превишена скорост

Във Виена са конфискувани общо 95 автомобила на шофьори, нарушили сериозно ограниченията на скоростта. Мярката е част от австрийското законодателство, което освен глоба и отнемане на свидетелството за управление позволява и временно конфискуване на автомобила.

Размерът на глобата зависи от превишената скорост и според Австрийския съвет за пътна безопасност варира между 500 и 7500 евро. Конфискация се прилага, когато в населено място разрешената скорост е превишена с 60 км/ч, а извън населено място – със 70 км/ч.

Мярката е въведена на 1 март 2024 г. До края на 2025 г. в цяла Австрия временно са конфискувани 438 автомобила. Най-много са случаите в Долна Австрия, а най-малко – в Залцбург. Във Виена конфискуваните автомобили до края на миналата година са били 68, като общият им брой впоследствие е достигнал 95.

„По принцип автомобилът се конфискува временно още на място. Служителите на полицията съставят акт за нарушението, който впоследствие се изпраща до административния наказателен орган. Той взема индивидуално решение за по-нататъшните действия“, обяснява Юлия Шик от Виенската полиция.

След временното задържане административният наказателен орган преценява как да продължи процедурата. Автомобилите, конфискувани по административен ред, могат да бъдат продадени на търг.

След решение на Конституционния съд от октомври обхватът на мярката включва и автомобили, взети на лизинг. Това позволява при определени условия да бъде конфискувано превозно средство, което не е собственост на нарушителя.

Ефектът от мярката върху броя на шофьорите, които карат с превишена скорост, все още не е ясен. Данните на Австрийския съвет за пътна безопасност обаче показват, че над 100 от близо 400-те загинали при пътнотранспортни произшествия през предходната година са станали жертва на несъобразена с условията скорост.