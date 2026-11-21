Полицията във Виена разпръсна протест пред Виенския университет, след като част от участниците са опитали да проникнат насилствено в сградата. При операцията са извършени арести и е използван лютив спрей, съобщиха австрийските власти. В демонстрацията са участвали няколкостотин души, според Асошиейтед прес.

Проявата е била насочена срещу увеличаването на военните разходи и орязването на средствата за образование. Протестът е бил организиран като част от международен младежки протестен ден, в който са се включили участници от повече от 25 държави.

Според Виенската полиция няколко демонстранти, част от които с прикрити лица, са направили опит да влязат насилствено в университета. Полицаите са обезопасили входа, но опитите са продължили. След това демонстрацията е била прекратена.

„В рамките на разпръсването бяха извършени няколко ареста и бяха използвани принудителни средства, включително лютив спрей“, заяви Виенската полиция.

След разпръсването част от участниците са се придвижили към сградата на парламента. Там полицията е извършила проверки на самоличността и нови предварителни задържания.

Около 66 предварително задържани

По данни на Виенската полиция около 60 души са задържани по административни разпоредби, а около шестима са задържани временно по реда на наказателно-процесуалното законодателство. В съобщението не се посочват окончателни обвинения срещу конкретни лица.

Австрийската полиция съобщи, че действията са предприети заради подозрения за съпротива срещу държавната власт и нарушение на закона за събранията. Тези твърдения подлежат на проверка в рамките на последващите производства.

Телевизия ОРФ съобщи, че по-късно през деня във Виена се е състояла и друга демонстрация, започнала от района на Кристиан-Брода-плац и завършила на Хелденплац. При нея не са регистрирани инциденти или полицейски намеси.

Източници: apnews.com, wien.orf.at, derstandard.at