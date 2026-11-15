Папа Лъв XIV отслужи литургия в Андите на 3700 метра

Папа Лъв Четиринадесети отслужи литургия в Перуанските Анди на надморска височина от 3700 метра. Десетки хиляди вярващи се събраха в археологическия обект Саксайуаман, разположен в покрайнините на Куско – историческата столица на империята на инките. Част от присъстващите са пътували дълго, за да бъдат на богослужението.

Папата пристигна във високопланинския регион по-рано същия ден, около месец след операция, при която е била отстранена част от белия му дроб заради раково образувание. Според лекарите 71-годишният Лъв Четиринадесети вече е напълно излекуван.

Призив към младите да пазят традициите

По време на литургията Светият отец призова традициите да бъдат съхранявани и предавани на следващите поколения. Той подчерта, че младите трябва да бъдат включени активно в този процес.

„Всяко поколение получава наследство и носи отговорността да го предаде обогатено и обновено“.

Папата отбеляза, че бъдещето на обичаите не се състои единствено в запазването на наследеното. По думите му те трябва да бъдат предавани по жив и динамичен начин, така че да продължат да имат място в живота на следващите поколения.

Посещението на Лъв Четиринадесети в Перу е последният етап от обиколката му в Латинска Америка и приключва на следващия ден.

Източници: bta.bg