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Папа Лъв XIV отслужи литургия в Андите на 3700 метра
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV отслужи литургия в Андите на 3700 метра

15 Ноември, 2026 22:02 517 1

  • папа лъв xiv-
  • перу-
  • куско-
  • саксайуаман-
  • католическа църква-
  • перуански анди

Десетки хиляди вярващи се събраха край Куско, месец след операцията на Светия отец заради раково образувание

Папа Лъв XIV отслужи литургия в Андите на 3700 метра - 1
Снимка: corowafreepress.com.au
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв Четиринадесети отслужи литургия в Перуанските Анди на надморска височина от 3700 метра. Десетки хиляди вярващи се събраха в археологическия обект Саксайуаман, разположен в покрайнините на Куско – историческата столица на империята на инките. Част от присъстващите са пътували дълго, за да бъдат на богослужението.

Папата пристигна във високопланинския регион по-рано същия ден, около месец след операция, при която е била отстранена част от белия му дроб заради раково образувание. Според лекарите 71-годишният Лъв Четиринадесети вече е напълно излекуван.

Призив към младите да пазят традициите

По време на литургията Светият отец призова традициите да бъдат съхранявани и предавани на следващите поколения. Той подчерта, че младите трябва да бъдат включени активно в този процес.

„Всяко поколение получава наследство и носи отговорността да го предаде обогатено и обновено“.

Папата отбеляза, че бъдещето на обичаите не се състои единствено в запазването на наследеното. По думите му те трябва да бъдат предавани по жив и динамичен начин, така че да продължат да имат място в живота на следващите поколения.

Посещението на Лъв Четиринадесети в Перу е последният етап от обиколката му в Латинска Америка и приключва на следващия ден.

Източници: bta.bg


Перу
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