Най-малко 34 души са загинали в Еквадор след проливни дъждове и наводнения, свързани с климатичното явление Ел Ниньо. Бедствието засегна и Перу, където в северния град Пиура са наводнени улици и жилищни райони. Двете държави са обявили национално извънредно положение.

Първоначалната информация сочи, че около 47 000 души са засегнати от валежите в Еквадор и Перу. По-нов правителствен отчет на Еквадор обаче посочва 126 935 засегнати или пострадали от дъждовете и наводненията. Разминаването вероятно се дължи на различния момент и обхват на преброяването, затова окончателният брой остава подлежащ на актуализация.

В западноеквадорския град Манта две реки са излезли от коритата си. Жители са се придвижвали през вода, достигаща до гърдите им, а други са използвали матраци, за да се доберат до по-сигурни места.

Еквадорската Национална секретариат за управление на риска отчита, че валежите от края на август са предизвикали стотици опасни събития в страната, сред които наводнения, свлачища и порои. Най-тежко са засегнати райони по тихоокеанското крайбрежие.

Хиляди семейства са засегнати в Пиура

В Пиура проливният дъжд е продължил около 12 часа и е наводнил улици, жилища и обществени сгради. Предварителната оценка е за около 2 000 засегнати семейства.

„Около 2 000 семейства в Пиура са засегнати от дъждовете“, съобщи Луис Васкес, ръководител на Националния институт за гражданска защита на Перу.

Перуанските власти са доставили с хеликоптер пет тона хуманитарна помощ. Президентът Кейко Фуджимори е отложила пътуването си до Колумбия и е заявила, че ще посети засегнатите райони.

Силен Ел Ниньо повишава риска през 2027 г.

Ел Ниньо е свързан с повишаване на температурата на повърхностните води в източната и централната част на екваториалния Тихи океан. Това променя атмосферната циркулация и може да доведе до по-интензивни валежи в едни региони и суша в други.

Световната метеорологична организация и американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания очакват явлението да остане силно през зимата на 2026–2027 г. Климатолози предупреждават, че съчетанието между Ел Ниньо и продължаващото глобално затопляне може да направи 2027 г. най-горещата година в историята на измерванията.