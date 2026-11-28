677 живи диви животни са открити в чекирания багаж на двама китайски граждани на международното летище „Хорхе Чавес“ в Лима, Перу. Сред тях има тарантули, стоножки, скорпиони и гущери.

Проверката е извършена на 26 ноември от служители на Националната служба по горите и дивата фауна на Перу (SERFOR) и митнически инспектори. В багажа са намерени 386 тарантули, 166 стоножки, 112 скорпиона и седем гущера. Шест мравки са били открити мъртви.

Животните са били поставени в пликове с цип и пластмасови контейнери. Част от тях са били увити във влажни хартиени кърпи, за да бъдат запазени по време на пътуването. Един от контейнерите с тарантули е бил скрит в малка плюшена раница, носена от една от пътничките.

Двамата пътници са планирали да летят от Лима до Париж, а оттам да продължат към Китай. SERFOR оценява стойността на товара на около 100 000 долара. Според службата подобни животни се продават като екзотични домашни любимци на пазари в Азия и Европа.

„Незаконната търговия с диви животни обикновено се увеличава преди празниците, когато екзотични животни се купуват като подаръци“, заяви Кора Суарес, специалист по контрол на горите и дивата фауна в SERFOR.

Второ подобно откритие за по-малко от месец

Случаят е вторият подобен товар, засечен на летището в Лима за по-малко от месец. В началото на ноември перуанските власти откриха над 3000 тарантули, скрити в чорапи и разпределени в три куфара. Тогава пътниците са пътували към Германия.

При предишната операция са били проверени двама германски граждани и един полски гражданин. Първоначалните съобщения посочиха количество от над 3000 тарантули, а по-късни публикации, позоваващи се на перуанската полиция, говориха за 12 796 екземпляра. Тази по-висока цифра не е потвърдена от всички източници.

По новия случай не са публикувани подробности за повдигнати обвинения или за окончателната съдба на иззетите животни. Потвърдено е, че товарът е спрян преди планираното международно пътуване.