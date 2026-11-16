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Бивш министър на Косово е задържан при акция за кокаин

Бивш министър на Косово е задържан при акция за кокаин

16 Ноември, 2026 04:26 644 1

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Астрит Харакия е сред шестима задържани в Прищина. Полицията съобщи за иззети 1,6 килограма кокаин и имущество за около 301 000 евро

Бивш министър на Косово е задържан при акция за кокаин - 1
Снимка: nacionale.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър на културата на Косово Астрит Харакия е задържан при полицейската операция „Тишина“ срещу предполагаема мрежа за трафик и разпространение на кокаин в Прищина. По данни на косовската полиция акцията е проведена на 14 ноември, а при обиски на няколко адреса са задържани шестима заподозрени. Друг човек е освободен и срещу него се води производство по общия ред.

При операцията са иззети около 1,6 килограма кокаин, предполагаема марихуана, таблетки, за които се предполага, че са екстази, както и неидентифицирано вещество. Полицията е конфискувала още шест автомобила, сред които Mercedes-Maybach, Mercedes GLE, Porsche, Audi и Volkswagen Tiguan, около 16 000 евро в различни валути, луксозни часовници и бижута.

Сред останалите иззети предмети са огнестрелно оръжие, боеприпаси, ножове, електронни везни, комуникационна и наблюдателна техника и материали, за които се предполага, че са използвани за пакетиране на наркотици. Общата стойност на иззетите наркотици и имущество е оценена на около 301 000 евро. Задържаните са оставени в ареста за 48 часа с решение на държавен прокурор.

Задържането на Харакия е потвърдено от неговия адвокат Кораб Бокши. „При претърсването не е намерено нищо уличаващо за това престъпление. Иззети са телефоните му и известна сума пари, които са спестявания на децата му“, заяви защитникът.

Бокши твърди, че клиентът му няма връзка с престъплението или с останалите задържани. По думите му Харакия може да се е срещал с някои от тях заради политическата си дейност, но не ги познава лично. Адвокатът е подал жалба до съдията по предварителното производство срещу мярката за задържане.

Харакия е бил министър на културата, младежта и спорта на Косово. Разследването по операция „Тишина“ продължава, като косовските власти не са обявили повдигнати обвинения срещу конкретни лица.

Източници: nacionale.com, koha.mk, albaniandailynews.com


Косово
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