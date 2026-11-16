Разследващите в Унгария: Още не знаем чии са милионите

Унгарските власти все още не могат да потвърдят, че откритите милиони са лично на бившия министър на националното развитие Миклош Сещак. Това заяви Анна Унгер, ръководител на Националната служба за възстановяване и защита на активи, в интервю за RTL.

„Не знаем чии са тези пари“, каза Унгер. Тя уточни, че средствата са били иззети при следствени действия по наказателно производство, свързано със Сещак, но по банкнотите няма отличителни знаци, които да позволят да бъде установен собственикът. Унгер заяви и че не би твърдяла, че парите са били съхранявани в сейфа на бившия министър.

Открити са над 5 милиарда форинта

При двудневните обиски на 12 и 13 ноември са намерени 5 071 632 000 форинта, 2 658 350 евро и 1 257 100 щатски долара. Общата стойност на средствата е приблизително 6,5 милиарда форинта, или около 19,5 милиона долара.

Парите са открити на различни места в Будапеща и три унгарски области. Част от тях са били заровени в гори, а други са намерени в земеделски и складови сгради, жилищен имот и скрит сейф. По думите на Унгер банкноти са били открити и в хранилка за птици.

Унгер отказа да свърже откритите около 6,5 милиарда форинта с по-рано съобщените около 9 милиарда форинта, които според съдебна информация са били държани в сейфове, свързвани със Сещак. Тя заяви, че към момента няма данни двете суми да са част от едно и също количество.

Иззетите средства са внесени в служебна депозитна сметка. Предстои разследването да установи произхода им и кой има право на собственост върху тях. Сещак, който беше министър в третото правителство на Виктор Орбан, е задържан в края на септември по дело, свързано с предполагаеми подкупи и обществени поръчки. Той се ползва с презумпцията за невиновност до окончателно съдебно решение.

Източници: telex.hu, 24.hu, apnews.com