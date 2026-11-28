Унгария е отменила забраната за влизане и пребиваване на украинския командир Роберт „Мадяр“ Бровди. Националната дирекция за чужденците е заличила мярката и сигнала за нея от миграционния регистър, съобщи унгарското издание „Мадяр Ханг“.

Бровди командва Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна. Той е с унгарски произход от Закарпатието, а позивният му „Мадяр“ означава „унгарец“. Според публикацията той е най-високопоставеният военнослужещ от унгарски произход в украинската армия.

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Забраната беше наложена след ударите по „Дружба“

Мярката беше въведена през август 2025 г. и е била за срок от три години. Тя е обхващала не само Унгария, но и цялото Шенгенско пространство. Поводът са били украински атаки срещу руския участък на петролопровода „Дружба“, по който се доставя руски петрол към Унгария.

Тогавашният унгарски външен министър Петер Сиярто заяви, че командирът на военното подразделение, извършило последните атаки, ще бъде спрян от достъп до Унгария и Шенгенската зона. „Нито една атака срещу нашия суверенитет не може да остане без последствия“, каза Сиярто при обявяването на решението.

Бровди отговори остро на унгарския министър. Той заяви, че Сиярто може „да си завре санкциите отзад“, а по повод петролните доставки обвини унгарското правителство, че защитава „собствените си мръсни джобове“, а не суверенитета на страната. В края на публикацията си командирът написа и „руснаците вън“.

Как е отменена мярката

Унгарското вътрешно министерство е посочило, че заради защитата на личните данни не може да разкрие подробности по конкретния случай. Министерството обаче е обяснило, че Службата за защита на конституцията може да предложи отмяна на забраната, ако опасността за националната сигурност вече не съществува. Преди това е необходимо становище на Информационната служба.

На 18 ноември унгарската миграционна дирекция е публикувала съобщение, според което се заличава „самостоятелната забрана за влизане и пребиваване за срок от три години“, наложена на украинския гражданин Роберт Бровди. В документа се посочва още, че производството е започнало служебно и по него не са възникнали административни разходи.

Решението е било взето преди срещата на унгарския премиер Петер Мадяр с украинския президент Володимир Зеленски в Закарпатието на 24 ноември. Публикацията не посочва дали отмяната на забраната е била част от дипломатическа договорка между Будапеща и Киев.

Източници: hang.hu, telex.hu