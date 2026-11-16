ЕС подготвя нов заем от 45 млрд. евро за Украйна

Европейската комисия подготвя вариант за допълнително финансиране от около 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г. Сумата трябва да покрие приблизително две трети от очаквания недостиг в украинското финансиране, който Брюксел оценява на около 70 млрд. евро. Окончателно решение за новия заем обаче все още няма.

Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви след заседанието на финансовите министри на ЕС на 9 ноември, че Комисията подготвя различни варианти и търси участие на всички 27 държави членки. По думите му останалата част от недостига трябва да бъде покрита от други международни партньори на Киев.

„Европейската комисия подготвя предложение за финансирането на нуждите на Украйна през 2027 г., което ще представим преди следващия Европейски съвет“, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен в Дъблин.

Фон дер Лайен не посочи точна сума или конкретен финансов механизъм. Това означава, че обсъжданите 45 млрд. евро са политическа цел, а не вече одобрен пакет. Европейските лидери ще се върнат към въпроса на специално заседание на 26 и 27 ноември.

Отделно от вече договорения заем

Новото предложение не трябва да се бърка с вече договорения заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. От него 45 млрд. евро са предвидени за Украйна през 2027 г. Европейската комисия предлага 31,7 млрд. евро от тази сума да бъдат насочени към отбранителните способности и отбранителната промишленост, а 13,3 млрд. евро да осигурят бюджетна подкрепа.

Тези 45 млрд. евро също все още трябва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС. Европейската комисия заяви, че при приемане на решението първите плащания могат да започнат в началото на 2027 г. Финансирането ще бъде обвързано с условия за върховенството на закона, борбата с корупцията и защитата на финансовите интереси на ЕС.

Спор за участието на държавите

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява всички страни от ЕС да участват справедливо в покриването на новите нужди на Украйна. Той свърза въпроса с преговорите за следващия дългосрочен бюджет на съюза за периода 2028–2034 г.

Идеята среща съпротива от няколко държави. Унгария, Словакия, Чехия и България са заявявали резерви към участието си в нов механизъм за финансиране. Според „Монд“ сред спорните въпроси са разпределението на финансовата тежест и възможността някои държави да бъдат освободени от плащанията по бъдещия заем.

Брюксел все още не е намерил окончателно решение за използването на замразените руски активи. Затова европейските институции разглеждат и вариант за ново общо задължаване, но неговите правни и политически параметри предстои да бъдат уточнени.

Източници: live.euronext.com, lemonde.fr