Нуждата от нови промени в Конституцията идва в повече на гражданите на Северна Македония. Това заяви премиерът Християн Мицкоски, цитиран от БТА.

По думите му стратегическата цел на Скопие остава членството в Европейския съюз. Мицкоски посочи, че страната е поела по този път преди 26 години, но вместо напредък процесът е бил белязан от нови условия и ограничения.

„Нашият напредък не се измерва с постиженията, а с броя на необходимите промени на Конституцията. Никой не може да обещае, че това ще бъдат последните промени“, заяви македонският премиер.

Мицкоски припомни спора за името

Мицкоски определи последното ограничение, наложено от държава членка на ЕС, като поредна пречка по европейския път на Северна Македония. Той припомни спора за името на страната и заяви, че Конституцията е променяна няколко пъти.

По думите му промените не са се ограничили до основния закон. Били са променяни и националният флаг, и валутата. Според премиера тези решения са били част от отстъпките, направени в процеса на евроинтеграция.

„Нуждата да приемем нови промени в Конституцията идва в повече на нашите граждани“, каза Мицкоски.

Конституционната поправка е условие за преговорите

Според БТА вписването на българите в Конституцията е заложено в преговорната рамка като условие за започване на преговорите за членство на Северна Македония в ЕС. Именно тази поправка е в основата на настоящия спор между Скопие и София.

Мицкоски заяви, че Северна Македония е готова да променя своите институции, но не приема нова поправка, която по думите му засяга идентичността. Той подчерта, че страната не може да започне преговорите с ЕС заради необходимостта от подобно изменение.

Премиерът обвини неназовани държави членки, че поставят изкуствени ограничения пред европейската интеграция на Северна Македония. Той не посочи нов срок за евентуално приемане на конституционните промени.

Източници: news.bg, bta.bg