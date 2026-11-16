Пет държави от ЕС подготвят център за мигранти в Руанда

Германия, Австрия, Гърция, Дания и Нидерландия подготвят план за създаването на първия център за връщане на мигранти извън Европейския съюз. Очаква се проектът да бъде представен във Виена, където представители на петте държави участват в конференция за миграцията.

Руанда е сочена като най-вероятното място за пилотния център. По информация на Ройтерс и „Юронюз“ планът предвижда там да бъдат изпращани хора с окончателно отхвърлени молби за убежище, които са изчерпали законовите възможности да останат в ЕС.

Пилотен проект с няколкостотин души

Според данните, с които разполагат двете медии, първият център може да започне работа през пролетта или лятото на 2027 г. В него биха били настанени няколкостотин мигранти, върнати от петте европейски държави.

Предвижда се съоръжението да бъде отворено, а настанените да получават разрешение за пребиваване и да могат да се движат свободно в Руанда. Целта е те да бъдат включени в местното общество и пазара на труда. На практика центърът ще служи като междинно място за хора, които не могат или не желаят да бъдат върнати директно в държавите си на произход.

Във Виена са министрите, които отговарят за миграцията и вътрешните работи в петте страни. Към тях се очаква да се присъедини министърът на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута. Австрийският канцлер Кристиан Щокер и датският премиер Мете Фредериксен също планират публично изявление.

Планът предизвиква спорове за правата на мигрантите

Петте правителства твърдят, че проектът ще спазва европейското и международното право. Те представят центровете като инструмент за ускоряване на връщанията и за ограничаване на опасните пътувания към Европа.

Правозащитни организации обаче поставят под въпрос начина, по който ще бъде гарантирана отговорността за хората, изпратени в държава, с която нямат връзка. „Какви средства за защита ще имат хората, ако правата им бъдат нарушени, и кой ще носи отговорност?“, заяви пред Ройтерс Селин Миас от Датския съвет за бежанците.

Съветът на Европа предупреди през юли, че подобни центрове крият значителни рискове за човешките права. Критиците се опасяват, че мигранти могат да останат за неопределено време в правна несигурност, без достатъчен контрол върху условията им.

Европейският парламент одобри през юни промени, които позволяват на държавите членки да създават центрове за връщане в страни извън ЕС. През септември петте правителства договориха общи принципи за модела и заявиха, че целят първото споразумение да бъде постигнато до началото на 2027 г.

Руанда вече е приемала хора, евакуирани от Либия, но британският план за изпращане на кандидати за убежище в страната беше прекратен, след като Върховният съд на Обединеното кралство го обяви за незаконосъобразен през 2023 г. Все още не е ясно какви финансови или други условия ще получи Кигали по новия европейски проект.

Източници: reuters.com, euronews.com, thelocal.dk