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Премиерът на Латвия договори кабинет с Националния алианс
  Тема: Украйна

Премиерът на Латвия договори кабинет с Националния алианс

16 Ноември, 2026 10:08 420 1

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Коалицията ще разполага с минимално мнозинство от 51 депутати в 100-местния Сейм. Предстои финализиране на споразумението и вот на доверие

Премиерът на Латвия договори кабинет с Националния алианс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Латвия Андрис Кулбергс договори съставянето на правителство с Националния алианс. Неговата партия „Обединен списък“ и националистическата формация ще разполагат с 51 от общо 100 места в Сейма – мнозинство от само един депутат.

Споразумението е политическо, но новият кабинет все още не е окончателно сформиран. Двете партии продължават разговорите за конкретните политики и условията на сътрудничество, след което правителството ще трябва да получи вот на доверие в парламента.

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Националният алианс получава три министерства

Националният алианс е поканен да предложи кандидати за министрите на вътрешните работи, благосъстоянието и културата. Партията иска Янис Домбрава да запази поста си на министър на вътрешните работи. Наурис Пунтулс е посочен като кандидат за министър на културата, докато кандидатурата за министър на благосъстоянието все още не е обявена.

Кулбергс е предложил на министъра на отбраната Райвис Мелнис да остане на поста и в следващия кабинет. Националният алианс ще поеме и председателството на парламентарната комисия по национална икономика, като партията възнамерява да ръководи още комисиите по правни въпроси и външна политика.

Правителството ще има само един глас преднина

„Решението да работим с Националния алианс е логично“, е заявил Кулбергс, като е посочил дългогодишното сътрудничество между двете политически сили и сходните им позиции. Като основни приоритети той е определил сигурността на държавата, реда в публичните финанси, икономическия растеж и по-ефективната администрация.

Минималното мнозинство прави кабинета зависим от пълната дисциплина на коалиционните депутати. Лидерът на партията „Латвия на първо място“ Айнарс Шлесерс, чиято формация има 17 места, предварително е заявил, че може да подкрепи правителството и без да участва в него. Партията обаче е предупредила, че би ѝ било трудно да гласува за кабинет, ако Домбрава остане вътрешен министър.

Коалицията идва след предсрочен политически цикъл

„Обединеният списък“ спечели 41 места на изборите за 15-ия Сейм, проведени на 3 октомври, а Националният алианс получи 10 мандата. Кулбергс получи официален мандат за съставяне на правителство на 4 ноември.

Предишната управляваща коалиция включваше четири политически сили, но след изборите в новия парламент не влезе Съюзът на зелените и земеделците. „Нова единство“ спечели седем места, „Прогресивните“ – 10, а „Латвия на първо място“ и коалицията „Суверенна власт/Съюз на младите латвийци“ получиха съответно 17 и 15 мандата.

Кулбергс заяви, че възнамерява да поддържа редовен диалог с опозицията. Очаква се окончателният състав на кабинета и коалиционните документи да бъдат представени на Сейма за гласуване в близките дни.

Източници: lsm.lv, apnews.com, marketscreener.com


Латвия
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