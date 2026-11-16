Сръбска песен за Косово предизвика скандал на форум на ЕС

Сръбската песен „Ой, Косово, Косово“ прозвуча на концерта, с който беше открит форумът на Европейския съюз за разширяването в Брюксел. Събитието е организирано от Европейската комисия под домакинството на еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Форумът „По-широка Европа – по-силна Европа“ се провежда на 15 и 16 ноември.

Музикалната програма включваше словенската група „Капобанда“ и Оркестъра на младежта на Западните Балкани. В оркестъра участват музиканти от Сърбия, Албания, Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово. Европейската комисия посочи концерта като част от откриващата вечер на форума.

Косово поиска обяснение

Посланикът на Косово в Белгия Агрон Байрами реагира остро на изпълнението. „Това не е културен обмен. Песента прокарва явни политически претенции към територията на Република Косово“, написа той.

Байрами поиска от Европейската комисия и Марта Кос да обяснят как е избран и одобрен репертоарът. По думите му включването на песента в официално събитие, посветено на разширяването, единството и добросъседските отношения, е неприемливо.

Косовският главен преговарящ с Европейския съюз Йетон Зулфай също определи изпълнението като „скандално и неприемливо“, съобщи „Косово онлайн“. Според публикациите представители на Прищина са поставили въпроса и защо Косово не е било представено на форума.

Реакция и от Европейския парламент

Евродепутатът Рихо Терас, докладчик на Европейския парламент за Косово, заяви, че изпълнението може да е било „умишлена провокация или резултат от пълно незнание“. „Европейската комисия и Марта Кос дължат обяснение на Косово“, написа Терас.

Песента често е представяна като част от сръбския патриотичен репертоар. Според сръбското издание „Директно“ тя е създадена през 1989 г. от композитора и певец Любомир Манасиевич и е свързана с историческия и национален разказ на Сърбия за Косово.

Сред официалните участници във форума са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антониу Коща и президентът на Финландия Александер Стуб. Публичен отговор от Европейската комисия по спора не е съобщен.

Източници: kosovo-online.com, blic.rs, direktno.rs