Румъния иска от ЕС повече способности за сигурност в Черно море

Румъния ще поиска от Европейския съюз допълнителни способности за противодействие на дронове, наблюдение и разузнаване в Черно море. Външният министър Дан Некулъеску ще постави въпроса на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи, след като три търговски кораба бяха ударени от дронове край румънското крайбрежие.

Некулъеску ще настоява за координиран европейски отговор на рисковете в региона, гарантиране на свободата на корабоплаването и ускоряване на оперативното изграждане на Морския център за сигурност в Черно море. В дневния ред на заседанието са включени руската война срещу Украйна и хибридната кампания срещу Европейския съюз и държавите членки.

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Новите инциденти са станали през нощта срещу 16 ноември. Според румънското Министерство на националната отбрана гръцки танкер е бил ударен от дрон, след което на борда му е избухнал пожар. По-късно са били поразени още два кораба. Екипажите са потушили пожарите, а за жертви не се съобщава. Министерството не е посочило произхода на дроновете.

„За пореден път морската сигурност в Черно море е поставена под заплаха“, заяви румънският премиер Лука Никулеску. Той определи инцидентите като „неприемливи“ и като нарушение на международното право, като ги свърза с влошаването на сигурността заради продължаващата война на Русия срещу Украйна. Премиерът заяви, че Румъния ще продължи да предприема мерки със съюзниците си за укрепване на сигурността в Черно море.

Европейска подкрепа за морската сигурност

Европейската комисия вече обяви по 10 милиона евро за Румъния и България за укрепване на операциите по търсене и спасяване в Черно море. Предвидени са и до 50 милиона евро за ускоряване на изграждането на Морския център за сигурност, който трябва да свързва усилията на двете държави в ключовите им пристанища Констанца и Варна.

Целта на центъра е да подпомага обмена на информация, оценката на рисковете и координацията при заплахи за корабоплаването и критичната инфраструктура. Европейската комисия очаква той да започне работа през 2027 г.

Букурещ настоява мерките да бъдат допълнени с конкретни военни и разузнавателни способности. Румънският президент Никушор Дан вече поиска от съюзниците повече средства за противодействие на дронове, наблюдение и разузнаване. По-рано той съобщи и за свалени от румънски F-16 два дрона, навлезли незаконно в района над Сулина, но обстоятелствата около последните удари по корабите все още не са изяснени публично.

След заседанието на външните министри на ЕС е предвидена и среща за трансрегионалната сигурност и свързаност с участието на представители на държави от Южния Кавказ, Централна Азия, Молдова, Турция и Украйна. На нея Черно море ще бъде обсъдено като зона, важна едновременно за сигурността, търговското корабоплаване и износа на украински стоки.

Източници: apnews.com, informat.ro, euronews.com