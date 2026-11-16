Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев ще посети Оман

Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев ще бъде на държавно посещение в Оман на 16 и 17 ноември по покана на султана Хайсам бин Тарик Ал Саид. Визитата ще се проведе в Маскат, където са планирани разговори на високо равнище, срещи с ръководители на големи компании и други официални прояви.

Дневният ред включва обсъждане на начини за извеждане на отношенията между Узбекистан и Оман на по-високо ниво. Сред приоритетите са търговията, инвестициите и земеделието, както и разширяването на културните, хуманитарните и туристическите връзки.

„Посещението ще включва обсъждане на въпроси от взаимен интерес и начини за развитие на сътрудничеството в подкрепа на интересите и стремежите на двете страни“, се посочва в изявление на Кралския дворец на Оман, цитирано от външното министерство на страната.

Очакват се двустранни споразумения

След разговорите се очаква да бъдат приети редица документи и споразумения. Публикуваната предварителна информация не уточнява кои конкретни договорености ще бъдат подписани.

В навечерието на визитата в Маскат се проведе шестото заседание на Съвместния комитет за икономическо и търговско сътрудничество между Оман и Узбекистан. На него са обсъдени улесняването на достъпа на стоки до пазарите на двете държави, съвместните инвестиции, промишленото и логистичното партньорство, възобновяемата енергия, хранителната сигурност, туризмът, образованието и научните изследвания.

Икономическите контакти между двете страни получиха допълнителен тласък през юли 2026 г., когато Oman Air откри първата директна въздушна линия между Маскат и Ташкент. Полетите се изпълняват два пъти седмично, което улеснява пътуванията, търговските връзки и туристическия обмен.

Посещението на Мирзийоев е първото държавно посещение на узбекски президент в Оман, посочено в предварителната информация за визитата. Разговорите в Маскат ще определят конкретните следващи стъпки в икономическото и политическото сътрудничество между двете държави.

Източници: uza.uz, tashkenttimes.uz, omanobserver.om