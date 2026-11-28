Два петролни танкера са се ударили в морски мини и са се запалили в района на Ормузкия проток, съобщиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Според иранската версия инцидентите са станали северно от оманското пристанище Хасаб, след като корабите са навлезли в маршрут, който Техеран определя като неразрешен.

„Преди няколко часа петролен танкер, който е нарушил навигационните правила, се е ударил в морска мина близо до пристанището Хасаб и се е запалил. Друг танкер, който е плавал по маршрут, неразрешен от Иран, също се е ударил в мина и се е запалил източно от Ормузкия проток“, заяви представител на военноморските сили на гвардейците, цитиран от Тасним.

Имената на корабите, техните флагове и националността на екипажите не са съобщени. По данни на Ройтерс единият от танкерите е супертанкер, превозващ над 2 милиона барела суров петрол. Засега няма потвърдени данни за загинали или ранени моряци, както и за разлив на петрол.

Разминаване в описанието на инцидента

Съобщението на иранската страна не е независимо потвърдено. Британската служба за морски търговски операции е регистрирала на 25 ноември инцидент с отплавал танкер на около 18 морски мили източно от Хасаб. Според службата корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, екипажът е в безопасност и няма данни за замърсяване на морето.

Има и разлика между отделните версии, разпространени от иранската страна. Асошиейтед прес съобщава, че Корпусът на гвардейците е заявил, че два танкера са опитали да преминат през протока по „неразрешен“ маршрут, но само единият е ударил мина, докато другият е бил принуден да обърне. Това се различава от първоначалното съобщение на агенция Тасним за два танкера, които са се ударили в мини и са се запалили.

Поредна серия от инциденти край Хасаб

Случаят е поредният инцидент с търговски кораб в района на Ормузкия проток през ноември. Британската служба за морски търговски операции е съобщавала и за други танкери, ударени от неизвестни снаряди северно и източно от Хасаб. При някои от тях са избухвали пожари, но данните за причините и извършителите остават предмет на разследване.

В последния си обзор службата посочва, че видимият трафик на търговски кораби през протока е останал много нисък. Между 22 и 25 ноември са били отчетени само три преминавания на товарни кораби с водоизместимост над 1000 тона, всички танкери.

Ормузкият проток е ключов маршрут за износа на петрол от държавите от Персийския залив. Все още не е ясно дали двата танкера са били повредени тежко, дали пожарите са овладени и какви ще бъдат следващите действия на Иран и на морските власти в района.

Източници: theprint.in, apnews.com, newsmedia.tasnimnews.ir