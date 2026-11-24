Отношенията между Украйна и Полша ще останат сложни и в бъдеще, въпреки че двете държави са стратегически необходими една на друга. Това заяви бившият украински министър на външните работи Павло Климкин по време на дебат за наследството на полския политик и публицист Йежи Гедройц и предизвикателствата пред европейската сигурност.

„Ще имаме непрости отношения в перспектива – такива американски гірки. Но украинците и поляците са по-мъдри от политиците си, както и бизнесът и обществата от двете страни“, каза Климкин.

Историческите спорове остават в основата

Според бившия министър част от полския политически елит продължава да изгражда националната идентичност върху исторически теми, включително върху собствен прочит на събитията в Украйна и на хилядолетната история на двустранните отношения.

Климкин посочи, че Варшава се стреми да има особена роля в отношенията с Киев както по време на войната, така и при евентуално прекратяване на огъня. По думите му обаче остава открит въпросът дали полският политически елит и обществото са готови да приемат новата роля и субектност на Украйна.

„Нямам усещането, че всички в Полша се радват на това“, заяви той.

Историческата политика продължава да бъде част от официалния диалог между двете страни. На 6 ноември външните министри на Полша и Украйна Радослав Шикорски и Андрий Сибиха обсъдиха във Варшава въпросите на паметта, сигурността и подкрепата за Украйна. Двете страни заявиха готовност да продължат разговорите по спорните теми.

Различията в отбраната и възстановяването

Климкин очерта различия и в икономическите и отбранителните отношения. Той заяви, че полският бизнес има значителни възможности в бъдещото възстановяване на Украйна, но няма да получи автоматично предимство пред компании от други държави.

По думите му сътрудничеството във военно-промишления сектор също няма да бъде лесно. Украинската отбранителна индустрия е ориентирана към бързи решения, практични резултати и гъвкавост, докато значителна част от полския военно-технологичен сектор остава държавна собственост.

„Трудно ми е да разбера как изобщо може да се изгради ефективен модел, основан на държавната собственост“, каза Климкин. Той постави под въпрос и част от полското военно планиране, като отбеляза, че увеличаването на броя на танковете не е достатъчно само по себе си в условията на съвременната война.

В същото време Киев и Варшава продължават да търсят практически области за сътрудничество. На 13 ноември във Варшава се проведе украинско-полски бизнес форум, на който беше посочено, че стокообменът между двете държави през 2025 г. е достигнал близо 13 милиарда долара. Обсъждани са и съвместни производства в отбранителната промишленост.

Общ интерес въпреки напрежението

На 12 ноември украинският президент Володимир Зеленски и полският премиер Доналд Туск обсъдиха руските удари, подготовката за зимата, доставките на гориво и пътя на Украйна към Европейския съюз. Полша продължава да подкрепя Украйна в областта на сигурността, енергетиката и европейската интеграция.

Климкин заяви, че проблемът не е само в конкретните политически спорове, а и във взаимното възприемане. По думите му двете страни разговарят, но невинаги са готови да чуят аргументите на другата.

Въпреки това бившият министър очаква Украйна и Полша постепенно да изградят нов диалог. Според него общата сигурност, икономическите интереси и близостта между обществата ще принудят двете държави да търсят работещи решения, дори когато отношенията преминават през нови периоди на напрежение.

Източници: ukrinform.ua, amp.dw.com