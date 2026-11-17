Професорът по съдебна медицина Майкъл Фрийман заяви, че според него Джефри Епстийн не се е самоубил в затвора, а е станал жертва на убийство. В интервю за BBC Newsnight той каза, че след преглед на досието от аутопсията смята, че Епстийн е бил удушен, вероятно отзад.

Фрийман е анализирал материалите около година. Досието, включващо снимки и медицински документи, му е било предоставено от брата на Епстийн – Марк. Експертът е изготвил и триизмерна биомеханична реконструкция, с която е проверил дали описаните травми могат да бъдат получени при самоубийствено обесване.

Травми, които според експерта не се обясняват с обесване

Фрийман посочва втори белег по шията, разположен под основния лигатурен белег и под различен ъгъл. По думите му по тялото има и следи, наподобяващи драскотини от нокти, както и дълбок кръвоизлив в меките тъкани на лявото рамо.

„Това не изглежда като белег от обесване“, каза Фрийман, описвайки първото си впечатление от снимка от аутопсията.

Той твърди още, че травми по лицето и гърба на Епстийн могат да са резултат от нападение и борба. Според експерта част от уврежданията са съвместими с обесване, но съвкупността от всички находки не може да бъде обяснена с тази версия.

„Имаме твърде много други травми, които не се обясняват със самоубийствено обесване“, заяви Фрийман. Той предлага като по-вероятно обяснение удушаване с тясна текстилна примка, издърпана отзад.

Официалното заключение остава непроменено

Епстийн беше открит мъртъв в килията си в Манхатън на 10 август 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения, свързани със сексуален трафик. Главният съдебен лекар на Ню Йорк определи причината за смъртта като обесване, а начина на смъртта – самоубийство.

Министерството на правосъдието на САЩ потвърди това заключение след разследване, публикувано през 2025 г. В доклада са описани сериозни нарушения в затвора, включително пропуски при проверките на лишените от свобода и фалшифициране на записи от двама служители. Разследването обаче не установи доказателства за престъпно посегателство срещу Епстийн.

Бившият главен съдебен лекар на Ню Йорк Барбара Сампсън също защити първоначалната си оценка. Така твърденията на Фрийман остават независим експертен анализ, който поставя под съмнение официалната версия, но не я заменя с ново съдебно или институционално заключение.

Източници: cbsnews.com, the-independent.com, thedailybeast.com