Съдът отхвърли иска на Тръмп срещу Wall Street Journal

Федерален съд във Флорида отхвърли окончателно изменената клеветническа жалба на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу издателя на The Wall Street Journal, медийния магнат Рупърт Мърдок и други ответници. Делото беше за най-малко 10 милиарда долара и произтичаше от публикация за писмо до Джефри Епстийн.

Съдия Дарин Гейлс от Южния окръг на Флорида постанови, че искането на ответниците за прекратяване на делото се уважава, а изменената жалба се отхвърля с окончателен ефект. „Съдът уважава искането на ответниците за отхвърляне на изменената жалба. Изменената жалба се отхвърля с prejudice“, се посочва в решението.

Писмото до Епстийн

Спорът започна след статия на The Wall Street Journal за албум с поздрави, съставен за 50-ия рожден ден на Епстийн през 2003 г. В публикацията се твърди, че сред писмата в албума има послание, носещо името на Тръмп, както и рисунка и текст със сексуално съдържание.

Тръмп отрича да е автор на писмото и го определя като фалшификат. След публикацията той заведе дело срещу Dow Jones, News Corporation, Мърдок, главния изпълнителен директор на News Corporation Робърт Томсън и журналистите Хадиджа Сафдар и Джоузеф Палацоло.

При завеждането на иска Тръмп обвини ответниците, че съзнателно или безразсъдно са публикували неверни и клеветнически твърдения, които са му причинили значителни финансови и репутационни вреди.

Мотивите на съдията

Според Ройтерс съдът е приел, че Тръмп отново не е успял да покаже „действителна злонамереност“ – стандартът, който публичните личности трябва да покрият при дела за клевета в САЩ. По думите на Гейлс изменената жалба се опитва „да създаде изкуствени недостатъци в разследването“.

Съдията е посочил, че журналистите са потърсили позицията на Тръмп и други представители преди публикуването на материала. Според решението фактът, че президентът е отрекъл автентичността на писмото, сам по себе си не задължава медията да прекрати публикацията. Подобно изискване би противоречало на защитата на свободата на словото по Първата поправка на Конституцията на САЩ.

„Както и при първия му опит, той не успя“, е написал Гейлс. Съдията е оценил журналистическата работа по случая като подробно и внимателно разследване, като е отхвърлил твърденията, че изложените в жалбата пропуски доказват злонамереност.

Делото приключва на първа инстанция

Първоначалният иск беше отхвърлен през април 2026 г., но тогава съдът позволи на Тръмп да внесе изменена жалба. Тя беше подадена през май. След второто отхвърляне делото не може да бъде преформулирано и внесено отново в същия съд.

Представител на Dow Jones заяви, че компанията е удовлетворена от решението. От правния екип на Тръмп посочиха, че президентът ще продължи да търси отговорност от медията и останалите ответници за публикации, които според него заблуждават американската общественост.

Епстийн беше осъден по дело, свързано със сексуална експлоатация на непълнолетна, а през 2019 г. почина в затвора. Смъртта му беше определена като самоубийство.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, theguardian.com