Тръмп загуби делото за 10 млрд. долара срещу WSJ

Федералният съдия Дарин Гейлс окончателно отхвърли иска на президента на САЩ Доналд Тръмп за 10 млрд. долара срещу „Уолстрийт джърнъл“, неговия издател Dow Jones, News Corp. и Рупърт Мърдок. Делото беше заведено заради публикация за писмо, за което изданието съобщи, че носи името на Тръмп и е било включено в албум за 50-ия рожден ден на Джефри Епстийн през 2003 г.

Решението е с окончателно прекратяване на производството. Това означава, че искът не може да бъде внесен отново. Съдия Гейлс приема, че правният екип на Тръмп не е доказал необходимия за дело за клевета стандарт - ответниците да са знаели, че публикуваното е невярно, или да са действали с безразсъдно пренебрежение към истината.

Какво твърдеше Тръмп

Президентът отрича да е написал или подписал писмото и го определя като фалшиво. Според описанието на „Уолстрийт джърнъл“ текстът съдържал няколко машинописни реда, обградени от очертанията на гола жена, а в долната част имало подпис с името „Доналд“. Писмото завършвало с думите: „Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде още една прекрасна тайна“.

Тръмп заведе делото през юли 2025 г. срещу Dow Jones, News Corp., Мърдок, главния изпълнителен директор на News Corp. Робърт Томсън и журналистите Хадиджа Сафдар и Джоузеф Паладзоло. Той обвини ответниците, че съзнателно и безразсъдно са публикували неверни и клеветнически твърдения, които са му причинили финансови и репутационни вреди.

Мотивите на съда

В решението си Гейлс посочва, че искът се опитва да „измисли“ недостатъци в журналистическото разследване. „Изменената искова молба не достига стандарта за доказване на злонамерено намерение“, пише съдията. По думите му твърденията за умисъл са общи, неясни, понякога противоречиви и не показват, че ответниците са знаели за предполагаемата невярност на публикацията.

Съдът отбелязва и че журналистите са потърсили коментар от Тръмп и са посочили в материала неговото отрицание. Според Гейлс това опровергава тезата, че изданието е пренебрегнало информацията, която не съвпада с версията му. Съдията определя подобно изискване като несъвместимо със защитата на свободата на печата по Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Първоначалният иск беше отхвърлен през април 2026 г., но на Тръмп беше дадена възможност да внесе изменена версия. След повторното разглеждане съдът постанови окончателно прекратяване на делото срещу „Уолстрийт джърнъл“ и свързаните с него ответници.

Източници: news.bg, apnews.com, fidelity.com